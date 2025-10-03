IND vs WI: ୧୧ ବର୍ଷରେ ୧୧ଟି ଶତକ ; ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦମଦାର ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲେ ଘାଇଲା
IND vs WI :୧୯୦ ବଲ୍ ରେ ୧୨ ଚୌକା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଲେ କେଏଲ ରାହୁଲ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କେଏଲ ରାହୁଲ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ୧୯୦ ବଲ୍ ରେ ୧୨ ଚୌକା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଏହି ଶତକ କେବଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା, ବରଂ ଏହା କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ଖାତାରେ ଅନେକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଯୋଡିଥିଲା।
୧୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୧ଟି ଟେଷ୍ଟ ଶତକ :କେଏଲ ରାହୁଲ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ଗତ ୧୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ୧୧ ଟି ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି।
ଏହା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତକ ୯ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ୨୦୧୬ ମସିହାରେ କିଙ୍ଗଷ୍ଟନରେ କାରିବିଆନ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିଥିଲା।
କେଏଲ ରାହୁଲ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ଶତକ ମାରିବାର ନଅ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ୨୦୧୬ରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଭାରତୀୟ ଓପନର ୧୯୯ ରନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କୋର।
୨୦୨୫ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ ହାସଲ : ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟେଷ୍ଟରେ କେଏଲ ରାହୁଲ ଇନିଂସ ଓପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ଓପନର ଭାବରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ଥିଲା।
ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତକ କରିଥିଲେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ସମୟରେ, କେଏଲ ରାହୁଲ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ସହିତ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୯୮ ରନ ଭାରତୀୟ ସ୍କୋରବୋର୍ଡରେ ଯୋଡିଥିଲେ। ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓପନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
ଭାରତ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ଇନିଂସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ।