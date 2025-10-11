IND VS WI :ସଫଳ ହେଲା ଭାରତର ରଣନିତୀ, ୱିକେଟ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ ବିପକ୍ଷ ଦଳ, ଶେଷରେ ଭାରତ ଦେଲା ଟାର୍ଗେଟ…
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ପ୍ରଥମ ପାରିରେ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଭାରତ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲାରେ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ପ୍ରଥମ ପାରି ଖେଳି ୪ ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୪୦ ରନ ହାସିଲ କରିଛି ।
ବିପକ୍ଷ ଦଳ ତରଫରୁ ସାଇହୋପ ୩୧ ରନ ଓ ଟେବିନ ଇଲାଚ ୧୪ ରନ କରି ଖେଳ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।ମାତ୍ର ସମୟ ସରିବାରୁ ଖେଳକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଠାରୁ ୩୭୮ ରନ ପଛରେ ରହିଛି । ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୩ଟି ୱିକେଟ ହାତେଇ ସାରିଛନ୍ତି ।
ମୁକାବିଲାର ପ୍ରଥମ ପାରିରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ୫ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୫୧୮ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଭାରତକୁ ଦେଇଛି । ଏହାଛଡା ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ରହିଛି ।
ଯଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ବୋଲର ତାଙ୍କ କାମ ଦେଖାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତେବେ ହୁଏତ ଆସନ୍ତା କାଲି ବିଜୟୀ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏବେସୁଦ୍ଧା ଭାରତ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ।
କମୁଛି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଜିତିବା ପ୍ରତିଶତ ହାର । ଏବେ ବି ଏହା ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା .୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ୯୭.୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।
ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଖେଲରେ ଭାରତ ରଣନିତୀ ସଫଳ ଭାବରେ କାମ ଦେଇଛି ।
ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଆଜିର ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମରୁ ବ୍ୟାଟିଙ୍କ କରି ବିପକ୍ଷ ଦଳ ଆଗରେ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପାରିରେ ହିଁ ଶୁଭମନ ଓ ଯଶଶ୍ୱୀ ଜୈଶ୍ୱାଲଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଶତକ ରନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।