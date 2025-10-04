What a Catch ! ନୀତିଶଙ୍କ କ୍ୟାଚ ଦେଖି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଥରୁଛି ; ଭାଇରଲ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରୁଛି …

What a Catch ! ନୀତିଶଙ୍କ କ୍ୟାଚ ଦେଖି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଥରୁଛି ; ଭାଇରଲ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରୁଛି …
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଉପରେ ନିଜର କବ୍ଜା ମଜବୁତ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ବିପଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆଘାତ ପରେ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି।
𝗪𝗛𝗔𝗧. 𝗔. 𝗖𝗔𝗧𝗖𝗛. 👏
Nitish Kumar Reddy grabs a flying stunner 🚀
Mohd. Siraj strikes early for #TeamIndia ☝️
Updates ▶️ https://t.co/MNXdZceTab#INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @NKReddy07 pic.twitter.com/1Bph4oG9en
— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୪୪୮ ରନ୍ କରି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଏହାକୁ ଘଟିବାରୁ ରୋକିଥିଲେ। ସେ ଚମତ୍କାର ଫିଲଡିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତେଜନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ରପାଲଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।
ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ ଅଷ୍ଟମ ଓଭରରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଓଭରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ ରେ ଏକ ସର୍ଟ ଡେଲିଭରି କରିଥିଲେ। ଲେଫ୍ଟ ଓପନର ତେଜନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ରପଲ ସ୍କୋୟାର ଲେଗର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ପୁଲ୍ ସଟ୍ ମାରିଥିଲେ। ରେଡ୍ଡୀ ତାଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫୁଲ ଲେନ୍ଥ ଡାଇଭ୍ କରି ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରପଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୨୩ ବଲ୍ ରୁ ୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ୨ ୨ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ଜିମ୍ରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ନୀତିଶଙ୍କର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।