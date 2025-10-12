ଖତେଇ ହେବାର ଖତରନାକ ପ୍ରଭାବ; ରାଗିଲା ICC କାଟିଦେଲା ମ୍ୟାଚ ଫି; ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଥିଲେ ଏଭଳି କାମ…

ICC ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜୟଡେନ୍ ସିଲ୍ସଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷରେ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳକୁ ଫଲୋଅନ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୭୩ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୫୧୮ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ତୃତୀୟ ଦିନରେ, ICC ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜୟଡେନ୍ ସିଲ୍ସଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା।

ଜୟଡେନ୍ ସିଲ୍ସଙ୍କୁ ଜରିମାନା : ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଇନିଂସର ୨୯ତମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜୟଡେନ୍ ସିଲ୍ସ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଲ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ନିଜେ ଫିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ସିଲ୍ସ ବଲଟିକୁ ଧରି ଜୟସୱାଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ।

ଜୟଡେନ୍ ସିଲ୍ସ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କୁ ରନ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ପାୟାର ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ ଯେ ରନ ଆଉଟ୍ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏବଂ ସିଲ୍ସ ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କୁ ICC ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ୨୫% ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୯ମ ଶ୍ରେଣୀରେ କଲେ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ; ହେଲା…

ଡିଭାଇସକୁ ଚାର୍ଜରରେ ଲଗାଇ ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି?…

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଇନିଂସ ପରାଜୟର ଆଶଙ୍କା:ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନରେ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୨୪୮ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଲୋଅନ୍ ପାଇବା ପରେ, ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ସ୍କୋରଠାରୁ ୯୭ ରନ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତେଣୁ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଇନିଂସ ପରାଜୟର ଆଶଙ୍କାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

୯ମ ଶ୍ରେଣୀରେ କଲେ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ; ହେଲା…

ଡିଭାଇସକୁ ଚାର୍ଜରରେ ଲଗାଇ ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି?…

ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି ୨୦୦୦ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍? କେମିତି…

ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଚୌମୁଖୀ ଦୀପ ଜାଳି କରନ୍ତୁ…

1 of 27,331