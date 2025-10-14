ବିଜୟ ପଥରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ; ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ବି କାମ କରୁନି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ପ୍ଲାନ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମାଡରେ ଘାଇଲା ହେଲେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବୋଲର
ବିଜୟ ପଥରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ...
IND VS WI: ବିଜୟ ପଥରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳ ଚାଲିଛି । ବିପକ୍ଷ ଦଳ ଭାରତକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ସ୍କୋର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛି ।ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର ଓିକେଟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିନାହିଁ ବିପକ୍ଷ ଟିମ ।
ଏଣୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଭାରତ ଏଥିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଭାରତ ପାଖରେ ଖେଳି ଜିତିବା ପାଇଁ ୭୬ ଓଭରରେ ୨୫ ରନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ୭୬ ଓଭରରେ ଦରକାର ମାତ୍ର ୨୫ ରନ । ଅନ୍ୟପଟେ କେଏଲ ରାହୁଲ ଓ କ୍ୟାପଟେନ ଶୁଭମନ ଗିଲ ମଧ୍ୟ ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ ।
ତେବେ ଯଦି ଦୁଇ ଦେଶର ହାରାହାରି ପ୍ରତିଶତ କଥା ବିଚାର କରିବା । ଭାରତ ପାଖରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ସୁଯୋଗ ଥିବା ବେଳେ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ପାଖରେ ମାତ୍ର ୦.୫ ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା । ଯାହାକି ଭାରତ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ ।