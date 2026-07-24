କେବେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ-ଜିମ୍ବାୱେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଟି-୨୦, ଜାଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ ଏବଂ କେଉଁଥିରେ ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍
IND vs ZIM ୨ୟ ଟି-୨୦: କେବେ ମ୍ୟାଚ୍, କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍?
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଶେଷରେ ଭାରତ ତା’ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲଗାତାର ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ପରାଜୟ ସିରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର ୧୮ ବଲ୍ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଏବେ ଆୟରଙ୍କ ନଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସିରିଜ୍ କବଜା କରିବା ଉପରେ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ, କେଉଁ ସମୟରେ, କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଆପ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ।
IND vs ZIM 2nd T20 କେବେ: ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଶନିବାର, ୨୫ ଜୁଲାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟାନୁସାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ଅପରାହ୍ନ ୪:୦୦ ରେ ହେବ।
କେଉଁଥିରେ ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ: ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ମ୍ୟାଚ୍ର ସିଧାପ୍ରସାରଣ Unite8 Sports ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ହେବ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ FanCode ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଇଶାନ କିଷାନ (ୱିକେଟକିପର), ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ (ୱିକେଟକିପର), ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ୟଶ ଠାକୁର, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ।
ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ସିକନ୍ଦର ରଜା (ଅଧିନାୟକ), ବ୍ରାଏନ୍ ବେନେଟ୍, ରୟାନ୍ ବର୍ଲ, ତନାକା ଚିଭଙ୍ଗା, ବେନ୍ କରେନ୍, ବ୍ରାଡ୍ ଇଭାନ୍ସ, ୱେସଲି ମାଧେଭେରେ, ତଡିୱାନାଶେ ମରୁମାନି, ୱେଲିଙ୍ଗଟନ୍ ମସାକାଦ୍ଜା, ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରବାନୀ, ଡିଓନ୍ ମାୟର୍ସ, ରିଚାର୍ଡ ନ୍ଗାରାଭା, ନ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ନ୍ୟାମୁରୀ, ମିଲଣ୍ଟନ୍ ଶୁମ୍ବା, ତଫାଦଜୱା ସିଗା।