ଦ୍ଵିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ପ୍ଲେଇଂ-11ରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅଭିଷେକ ନୁହେଁ ବୈଭବଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ କରିବେ ଏହି ଖେଳାଳି
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ବିଶ୍ରାମ! ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ହରାରେଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ୭ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ T20I ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ସହ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ବିଜୟ ପରେ ଦଳର କମ୍ବିନେସନ୍ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ୍ ମନେକରାଯାଏ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଅୟର ଏବଂ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ମିଶି ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ବିଶ୍ରାମ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଓପନର ଏବଂ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଖେଳିଆସୁଛନ୍ତି। ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଅଭିଷେକ IPL ୨୦୨୬ ପରେ ସେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଓପନିଂ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଗତ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର ୩୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭଲ ଫର୍ମରେ ନଥିବା ଭଳି ମନେହେଉଛି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ।
ବୈଭବଙ୍କ ସହ କିଏ କରିବ ଓପନିଂ: ଯଦି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ ରୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂଙ୍କୁ ଓପନିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରଭସିମରନ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ IPL ରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ୨୦୨୮ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି।
କିପରି ହେବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର Playing 11: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂ, ଇଶାନ କିଶନ, ଶ୍ରେୟସ ଅୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ଏବଂ ଅଶୋକ ଶର୍ମା।