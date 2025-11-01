ଅଧାରେ ରହିଯିବ ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିବାର ସ୍ବପ୍ନ…ଯଦି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାତିଲ ହୁଏ ତେବେ କେଉଁ ଦଳ ହାତେଇବ ଫାଇନାଲ ଟ୍ରଫି, ଜାଣନ୍ତୁ…
Ind Vs SA icc women's world cups: ଯଦି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫାଇନାଲ୍ ବାତିଲ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଫଳାଫଳ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ, ଏବଂ କେଉଁ ଦଳ ଟ୍ରଫି ଜିତିବ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର, ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇ ଦଳ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲା।
ଉଭୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ଖବର ଆସିଛି। ବର୍ଷା ଫାଇନାଲକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ନଭି ମୁମ୍ବାଇରୁ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ଉପରେ ବର୍ଷା ବିପଦ: ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲ୍ ଉପରେ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। AccuWeather ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ରବିବାର ଦିନ ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ଦିନ ଏବଂ ରାତି ଉଭୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ୬୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଏହି ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟାରୁ ୭ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ଷା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଓଭର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ରିଜର୍ଭ ଡେ’ରେ ସମାପ୍ତ ହେବ।
ରିଜର୍ଭ ଡେରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା: ସୋମବାର, ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖକୁ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଡେ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦିନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ୬୧ ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରିଜର୍ଭ ଡେରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମାପ୍ତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫାଇନାଲ୍ ବାତିଲ ହୁଏ ତେବେ କ’ଣ ହେବ? ଫଳାଫଳ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ, ଏବଂ କେଉଁ ଦଳ ଟ୍ରଫି ଜିତିବ?
ଯଦି ବର୍ଷା ଖଳନାୟକ ହୁଏ ତେବେ:ICC ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫାଇନାଲ୍ ବାତିଲ ହୁଏ, ତେବେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଦଳକୁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଜିତି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ମାତ୍ର ତିନୋଟିରେ ଜିତି ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୁଏ, ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବ।