IND VS SA; ଦମ୍ଦାର ଫର୍ମରେ ପଡ଼ିଆରେ ଉଡ଼ିଲା ଚୌକା, ଛକା, ୭୭ ବଲରେ ୯୪ ରନ୍ କରି ନୂଆ ରେକର୍ଡ କଲେ ରିଚା
ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 252 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛି।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଆଇସିସି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁବ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଚା ଘୋଷ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ସହିତ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶୀର୍ଷ ଏବଂ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ରିଚା ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଶତକ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ରିଚା ମାତ୍ର 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତା ହରାଇ 94 ରନ କରି ଆଉଟ ହେବା ପରେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଶତକ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଇନିଂସ ପାଇଁ ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗୁରୁବାର, 9 ଅକ୍ଟୋବରରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଡ଼ି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରୀ ସହିତ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ତଥାପି, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରି, ଭାରତୀୟ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ଏବଂ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଇନିଂସ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଖରାପ ଥିଲା, କାରଣ ୮୩ ରନ୍ ରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୨ ରନ୍ ରେ ଛଅଟି ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା।
ସେହି ସମୟରେ, ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ୱିକେଟ୍କିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଚା, ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବରରେ ଆସି ଇନିଂସର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଳକୁ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍କୋର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ରିଚା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ୫୩ ବଲ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରିଚା ଚୌକା ଏବଂ ଛକା ବର୍ଷା କରି ଦଳକୁ ୨୫୦ ଅତିକ୍ରମ କରାଇଥିଲେ। ୫୦ତମ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ବଲ୍ ରେ ୧୦ ରନ୍ ସହିତ, ରିଚା ୯୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ତା’ପରେ, ଚତୁର୍ଥ ବଲ୍ ଟି ଫୁଲ୍ ଟସ୍ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଉଣ୍ଡରୀରେ ଥିବା ଜଣେ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ବଲ୍ ଟି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା, ଏବଂ ରିଚା ସିଧାସଳଖ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏହା ନୋ-ବଲ୍ କି?
ଅମ୍ପାୟାର ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଉଚ୍ଚତା ଟ୍ରାକରର ରିପ୍ଲେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏହା କେବଳ ୪ ସେଣ୍ଟିମିଟର ତଳେ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ରିଚାଙ୍କ ଇନିଂସ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ମାତ୍ର ୭୭ ବଲ୍ରେ ୯୪ ରନ୍ର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୧ ଚୌକା ଏବଂ ୪ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।
ରିଚା ହୁଏତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ୯୪ ରନ୍ ମହିଳା ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ୮ମ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର।
ସଂଯୋଗବଶତଃ, ଏହି ସ୍କୋର ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କ୍ଲୋଏ ଟ୍ରିଅନ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯିଏ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ୭୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ବିଶ୍ୱକପରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ୱିକେଟକିପରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର। ସେ ୧୯୮୨ ମସିହାରେ ଫୌଜିଆ ଖଲିଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଯିଏ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୮୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 252 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛି।ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତ ୪୯.୫ ଓଭରରେ ୨୫୧ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ୧୦୨ ରନରେ ୬ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା।