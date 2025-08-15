ସକାଳ ଉଠି ରାତି ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଦିଏ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଥୟ…..

ସକାଳ ଉଠି ରାତି ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଦିଏ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଥୟ…..
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମେତ ଅନେକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଆୟକର ଆଇନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଆୟକର ମୁକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆୟକର ଆଇନରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ସେ ଏହାକୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକସ ସଂସ୍କାର ଉପରେ କ’ଣ କହିଲେ- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ (GST) ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ। ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକସ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ଯାହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା କରିବ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ଏହି କ୍ରମରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସକାଳେ ଉଠିବା ଠାରୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଟିକସ ଦିଅନ୍ତି…
ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେତେ ଟିକସ ଦିଅନ୍ତି- ସାଧାରଣତଃ ଭାରତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଟିକସ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ଯାହା ସରକାର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ଯାହା ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି।
ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିବା ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକେଟରେ ପ୍ରାୟ 25 ପ୍ରକାରର ଟିକସ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସରେ ଆୟକର, ସେୟାର କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆୟ ଉପରେ ଟିକସ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଟିକସ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟିକସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ଯେପରିକି ଉତ୍ପାଦ ଟିକସ, କଷ୍ଟମ୍ ଟିକସ ଏବଂ GST ଯାହା ସିଧାସଳଖ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି ସେବା କିମ୍ବା କ୍ରୟ ଉପରେ ଟିକସ ଦିଅନ୍ତି।
ଟିକସ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ କେଉଁଠାରେ ଅଛି?- ଯଦି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଦେଶର 100 ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାତ ଜଣ ଟିକସ ଦିଅନ୍ତି। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି। ଯଦି IMF ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ଅନୁସାରେ; ଭାରତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜର୍ମାନୀକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇଯିବ। ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଟିକସଦାତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ।