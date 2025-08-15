India Independence Day: ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ଶତକ ମାରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି, ରଚିଥିଲେ ଇତିହାସ
ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ କଣ କରି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବିରାଟ ଜାଣନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ଦିନଟି ହେଉଛି ସେହି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା। ଏହି ଦିନଟି କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଭାଙ୍ଗିପାରି ନାହାଁନ୍ତି ।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ– ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେନରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିରାଟ କୋହଲି ୧୧୪ ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଶତକ ଆସିଥିଲା।
ଏହିପରି ଭାବରେ, କୋହଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଏହି ଇନିଂସ୍ ୧୧୫.୧୫ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୪ ଚୌକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥିତି- ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ୩୫ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ରେ ୨୪୦ ରନ୍ କରିଥିଲା। କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୪୧ ବଲ୍ରେ ୭୨ ରନ୍ର ଇନିଂସ୍ ଖେଳିଥିଲେ ।
କୋହଲିଙ୍କ ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭାରତ ୧୫ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ୬ ୱିକେଟ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 65 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବୋଲିଂରେ ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।