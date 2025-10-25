ଭାରତର ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏହି ମୁସଲୀମ୍ ଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବ କୋଟିପତି, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଶସ୍ତା ଏଠାକାର କରେନ୍ସି

ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଛୋଟ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କାଗଜପତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମନେହୁଏ

By Rojalin Mishra
CELLNET

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:  କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏପରି ଏକ ଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ₹୧୦,୦୦୦ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଅଛି। ଆମେ ଇରାନ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ।

ଇରାନର ମୁଦ୍ରା, ଇରାନୀ ରିଆଲ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ, ଇରାନୀ ମୁଦ୍ରା ଏତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଛୋଟ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କାଗଜପତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମନେହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହି ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।

ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଇରାନୀ ରିଆଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିମୟ ହାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିନିମୟ ହାରରେ, ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ୪୭୮ ଇରାନୀ ରିଆଲ ସହିତ ସମାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ₹୧୦,୦୦୦ ପ୍ରାୟ ୪,୭୮୧,୬୪୦ ରିଆଲ।

ଆର୍ଥିକ କଟକଣା, ଦୁର୍ବଳ ଶାସନ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଯୋଗୁଁ, ଇରାନର ମୁଦ୍ରା ସମୟ ସହିତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଇରାନୀ ରିଆଲ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହାର ବିଶ୍ୱ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଇରାନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି କଟକଣାଗୁଡ଼ିକ ଇରାନକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଛି, ଯାହା ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।

ଇରାନର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଜିଦ୍ଖୋର ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ରହିଛି, ପ୍ରାୟତଃ ବାର୍ଷିକ 40% ରୁ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରମଶଃ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି।

ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ଇରାନୀମାନେ ରିୟାଲ ବଦଳରେ ଟୋମାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଟୋମାନ 10 ରିଆଲ ସହିତ ସମାନ।

କଟକଣା ଯୋଗୁଁ, ଭିସା ଏବଂ ମାଷ୍ଟରକାର୍ଡ ଭଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇରାନରେ କାମ କରେ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବିନିମୟ ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର କିମ୍ବା ୟୁରୋ ଭଳି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାରେ ନଗଦ ନେବାକୁ ପଡିବ।

