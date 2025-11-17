ଭାରତ ସୀମାର ଏହି ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ଯବାନ, ଜଣନ୍ତୁ…

ଭାରତ ସୀମାର ଏହି ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ଯବାନ

By Jyotirmayee Das

Indian Defence: ଭାରତୀୟ ସେନା ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସାହସ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଅଟଳ ମନୋବଳ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା । ବରଫାବୃତ୍ତ ସିଆଚେନ୍ ହେଉ ଅବା ଉତ୍ତପ୍ତ ଥର ମରୁଭୂମି, କିମ୍ବା ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଦାନ୍ତେୱାଡା, ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ଅଟଳ ସାହସର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁଠି ପାଳନ କରନ୍ତି ।

ହିମାଳୟର କୋଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସିଆଚେନ୍ ଗ୍ଲାସିୟରକୁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏଠାରେ ଥଣ୍ଡା କେବଳ ଏକ ଋତୁ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷା । କେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ୍ ୫୦ ରୁ ୬୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିଯାଏ, ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ଏତେ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ।

୧୮ ହଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ନିରନ୍ତର ବହୁଥିବା ବରଫ ପବନ, ବାରମ୍ବାର ହିମସ୍ଖଳନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ବରଫ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତି। ଏଠାରେ ସକାଳ ଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର । ତଥାପି ଆମ ଯବାନମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଅଟଳ ରହିଥାନ୍ତି।

ଲଦାଖର ଦ୍ରାସ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶୀତଦିନେ ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ୍ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ । ବରଫର ସ୍ତର ଅନେକ ଫୁଟ ଘନ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ବାୟୁ ଏତେ କଠୋର ଯେ ଶରୀର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଏହିଠାରେ ୧୯୯୯ ମସିହାରେ କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଟାଇଗର ହିଲ୍, ଟୋଲୋଲିଂ ଏବଂ NH-1 ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଶତ୍ରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅସାଧାରଣ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଦ୍ରାସ୍ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୀମା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସୈନିକମାନେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତି।

ଛତିଶଗଡ଼ର ଦାନ୍ତେୱାଡା ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏଠାରେ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଗଛ, ବୁଦା, ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଭୂତଳ IED ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥାଆନ୍ତି ଶତ୍ରୁ । ଜଙ୍ଗଲର ଆର୍ଦ୍ରତା, କଷ୍ଟକର ପଥ, ମଶା ମାଛି, ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାକୁ ବଢାଇଥାଏ । ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ୭୬ ଜଣ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ।

ସେହିପରି ରାଜସ୍ଥାନର ଥର ମରୁଭୂମି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସ୍ଥଳ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ପ୍ରବଳ ଗରମ, ବାଲିଝଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠି ପାଣିର ଅଭାବ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ। ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଏ, ଏବଂ ଦିନରେ ଗରମ ଏତେ ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ ଯେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କଠୋର ଭୂଖଣ୍ଡରେ, ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ସୀମା ପାରରୁ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି ।

ଚୀନ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏପରି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ଏତେ ଘନ ଯେ କିଛି ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଦେଖାଯାଏନାହିଁ । ହଠାତ୍ ଚୀନ୍ ଆକ୍ରମଣ, ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ପାହାଡିଆ ପଥ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ସମସ୍ତ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୀମାକୁ ଜଗି ରଖନ୍ତି।

 

