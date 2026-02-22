ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବାଂଲାଦେଶକୁ କନ୍ଦେଇ କନ୍ଦେଇ ହରେଇଲା
Womens Asia Cup 2026: ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଏ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କକର ଟେର୍ଡଥାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତକୁ ୪୬ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ୧୩୫ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ ଏ ମହିଳା ଦଳ ଏହି ଟାର୍ଗେଟ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ୧୯.୧ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୮୮ ରନ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏ ମହିଳା ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ ୨୦୨୩ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲେ।
ତେଜଲଙ୍କ ଦମଦାର୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ
ଭାରତ ଏ ର ବ୍ୟାଟିଂ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଓପନର ବୃନ୍ଦା ଦିନେଶ ଏବଂ ନନ୍ଦିନୀ କଶ୍ୟପ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୩୦ ରନ ଯୋଡିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପତନ ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ, ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟପ୍-ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲେ।
ଏହି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ତେଜଲ ହସବନିସଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ୩୪ ବଲ୍ ରୁ ୫୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ରାଧା ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ୩୦ ବଲ୍ ରୁ ୩୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ବ୍ୟତୀତ ବୃନ୍ଦା ଦିନେଶ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ସ୍କୋର କରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ବୃନ୍ଦା ୧୭ ବଲ୍ ରୁ ୧୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ବାଂଲାଦେଶ ବ୍ୟାଟିଂ ନୈରାଶଜନକ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି ବାଂଲାଦେଶର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ମାତ୍ର ୧୨ ରନ୍ ରେ ପ୍ରଥମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ମା ତାନଜିମ୍ ପାଞ୍ଚ ବଲ୍ ରୁ ତିନି ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ୱିକେଟ୍ ପରେ, ବାଂଲାଦେଶର ବାକି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ କ୍ରିଜ୍ ରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ।
ବାଂଲାଦେଶର ଖରାପ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ଦଳର ଜଣେ ବି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିପାରି ନଥିଲେ। କେବଳ ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ସ୍କୋର କରିପାରିଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଶାମିମା ସୁଲତାନା ସର୍ବାଧିକ ୧୬ ବଲ୍ ରୁ ୨୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସରମିନ୍ ସୁଲତାନା ମଧ୍ୟ ୨୯ ବଲ୍ ରୁ ୧୮ ରନ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ A ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ରାୱତ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ୩/୧୨ ନେଇଥିଲେ।