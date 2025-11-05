BCCI ର ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କୁ No-Entry, ଅଭିଷେକ ଖେଳିବେ ODI ସିରିଜ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ODI ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତିଲକ ବର୍ମା ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ, ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ODI ଦଳରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା A ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଜୁରାଟର ରାଜକୋଟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ଭାରତ A ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା A ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଏକ ଅଂଶ। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ, ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଚୟନ କମିଟି ଏହି ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ତିଲକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଆୟୁଷ ବାଡୋନି ଏବଂ IPL ଷ୍ଟାର ବିପ୍ରଜ ନିଗମଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ସିନିୟର ଟିମ୍ ODI ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର 30 ରୁ ଖେଳାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ‘A’ ସିରିଜ୍ ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଜ୍ ରେ ସାମିଲ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା। ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ A ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା।
ଇଶାନ କିଶାନ ମଧ୍ୟ ଫେରିଛନ୍ତି
ଅଗରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଚୟନ କମିଟି T20 ରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ତିଲକ ଏବଂ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ODI ଫର୍ମାଟରେ ଖାପ ଖୁଆଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତିଲକଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ODI ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ, ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିରିଜରେ ଖେଳିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ୱିକେଟକିପର ଇଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚଗୁଡିକ ନଭେମ୍ବର 13, 16, ଏବଂ 19 ରେ ଖେଳାଯିବ ।
ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ସ୍କାର୍ଡ
ତିଲକ ଭର୍ମା (କ୍ୟାପଟେନ), ରୁତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ (ଉପ-କ୍ୟାପଟେନ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ରିୟାନ ପରାଗ, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଆୟୁଷ ବାଦୋନି, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ବିପରାଜ ନିଗମ, ମାନବ ସୂତାର, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, ଖଲିଲ୍ ଅହମ୍ମଦ, ପ୍ରଭାସିମରନ ସିଂ(ୱିକେଟ କିପର)