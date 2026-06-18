ଫାଇନାଲ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ, ଟାଇଟଲ୍ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଟିମ୍ ରେଡି, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍
ଟ୍ରାଇ ସିରିଜ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ-ଏ, ଜୁନ୍ ୨୧ରେ ଖେଳାଯିବ ଟାଇଟଲ୍ ଲଢ଼େଇ
Tri-Series Final: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ଦଳ ଫାଇନାଲ୍ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଛି । ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖେଳିଥିବା ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।
ତେବେ ୪ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ରନ୍ ରେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଦଳ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ବନିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନିଂସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଗର୍ଜିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ଦଳ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଖେଳିବ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ।
କେବେ ଖେଳାଯିବ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ଫାଇନାଲ୍?
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ-ଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଏ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତା ଦଳ ଟାଇଟଲ୍ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ । ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ର ଏହି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା ୨୧ ଜୁନ୍, ରବିବାର ଦିନ ଖେଳାଯିବ । ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହାର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ ୯ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଟସ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ।
କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍?
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ରଙ୍ଗିରି ଦାମ୍ବୁଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ (Rangiri Dambulla International Stadium) ଠାରେ ଖେଳାଯିବ ।
କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ?
ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ସୋନି ନେଟୱର୍କରେ କରାଯିବ । ଦର୍ଶକମାନେ ଟିଭିରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ । ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଏହାର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋନି ଲିଭ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ।
ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ୱାଡ୍:
ତିଲକ ବର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ (ୱିକେଟକିପର), ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, ରୁତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ୍, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ଅନୁକୂଳ ରାୟ, ଆୟୁଷ ବଦୋନି, ୟଶ ଠାକୁର, ଯୁଦ୍ଧବୀର ସିଂହ ଚରକ, ଅରଶଦ ଖାନ, ବିପ୍ରଜ ନିଗମ, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ ଏବଂ ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ।