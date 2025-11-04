ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଘୋଷଣା, ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ
ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ତାରିଖ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ନିକଟରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଏକ ଏସୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।
ଯଦିଓ ACC ଏବଂ PCB ସଭାପତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନାହାଁନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି: ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ରୁ କାତାରର ଦୋହାରେ ଖେଳାଯିବ।
ଯାହାର ଫାଇନାଲ୍ ୨୩ ନଭେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ BCCI ଭାରତ A ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଯୁବ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ:
ଭାରତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଜିତେଶ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ’ର ଅଧିନାୟକ ହେବେ।
ନମନ ଧୀରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଧୀର ଘରୋଇ ସର୍କିଟରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇପିଏଲରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଇନିଂସ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ବୈଭବ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ:
ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ଏସିଆ କପ୍ ଉଦୀୟମାନ ଏସୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଅନେକ ଯୁବ ନାମ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରି ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବେ।
ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଘରୋଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଛି, ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବରିଷ୍ଠ ଦଳର ଅଂଶ ହୋଇପାରିବେ।
ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା ହେବ:
ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍, ଯାହା ନଭେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ଦୋହାରେ ଖେଳାଯିବ।
ସବୁଥର ପରି, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଭାରତର ଯୁବ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଏସିଆରେ ଏହାର ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।