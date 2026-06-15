T20 World Cup : ପାକିସ୍ତାନକୁ ମାତ ଦେଇ ନିଜର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ
ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଲା ଭଳି ସୁନ୍ଦର ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ତାର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଲଣ୍ଡନ : ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟର ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତକୁ ୬୪ ରନର ବଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏକ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ବିଜୟ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଚମତ୍କାର ସ୍ପିନ ବୋଲିଂର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦକ୍ଷ ଅଫ୍-ସ୍ପିନର ମାତ୍ର ୧୦ ରନ୍ ଦେଇ ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରି ପ୍ରତିପକ୍ଷର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ୧୭୧ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନରଙ୍କ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ମାତ୍ର ୧୭ ଓଭରରେ ୧୦୬ ରନ୍ କରି ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା।
ଏହି ହାଇ-ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଆଉ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ଦେଶ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରହୁଥିବା କୋଟି କୋଟି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।
ଏହାପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ୨୦ ରନ୍ରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧନାଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲା। ମାନ୍ଧନା ମାତ୍ର ୪୪ଟି ବଲ୍ରୁ ୯ଟି ଚୌକା ଓ ୨ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୬୮ ରନ୍ର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଅଧିନାୟିକାଙ୍କ ସହ ମିଶି ୯୧ ରନ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାରୀ ଗଢ଼ିଥିଲେ।
ଯଦିଓ ମଧ୍ୟଭାଗ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଶୀଘ୍ର ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଭାରତର ରନ୍ ଗତିକୁ କିଛିଟା କମାଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ୱିକେଟକିପର ରିଚା ଘୋଷଙ୍କ ଧୁଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ରିଚା ମାତ୍ର ୧୭ଟି ବଲ୍ରୁ ଦ୍ରୁତ ୩୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ୬ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ୧୭୦ ରନ୍ର ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାୱାରପ୍ଲେ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଦୃଢ଼ତାର ସହ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ବୋଲିଂ ଆସିବା ପରେ ପୂରା ମ୍ୟାଚ୍ର ଚିତ୍ର ବଦଳିଯାଇଥିଲା। ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଲ୍ ଫେରୋଜାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ପିନ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଦୀପ୍ତି ଏକ ଚମତ୍କାର ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍ (ସିଧାସଳଖ ଥ୍ରୋ) କରି ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ମୁନିବା ଅଲ୍ଲୀ (୩୫ ରନ୍)ଙ୍କୁ ରନ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନର ବିଜୟ ଆଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନର ତଳ ମଧ୍ୟଭାଗ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବେଶୀ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ୭୫ ରନ୍ରେ ୪ ୱିକେଟ୍ରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୯୧ ରନ୍ରେ ୭ ୱିକେଟ୍କୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସି ପଛଧାଡ଼ିର ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ଚଟାପଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପାଳିର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ପୂରା ପଏଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନରମାନେ ମୋଟ ୯ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।