ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ବ୍ରିଟେନ ସହ ଭାରତର ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କିଣିବ ୪୭୦ଟି ନୂଆ ବିମାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ବ୍ରିଟେନ ସହିତ ଏହି ଡିଲ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ୪୭୦ଟି ନୂଆ ବିମାନ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ଫ୍ରାନ୍ସର ଏୟାରବସ ଓ ଆମେରିକାର ବୋଇଂ କମ୍ପାନୀ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିମାନ ସପ୍ଲାଇ କରିବେ । ତେବେ ଏହି ବିମାନର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବ୍ରିଟେନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ ଗତ ୧୪ ତାରିଖରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ୪୭୦ଟି ବିମାନ ଅର୍ଡର ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ କମ୍ପାନୀ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଅର୍ଡର ଫଳରେ ଭାରତ ଏକସଙ୍ଗେ ତିନି ଦେଶ ସହିତ ନିଜର ଭାଗିଦାରୀ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି । ଫ୍ରାନ୍ସର ଏୟାରବସଠାରୁ ୨୫୦ଟି ବିମାନ ଓ ଆମେରିକାର ବୋଇଂଠାରୁ ୨୨୦ଟି ବିମାନ ଅର୍ଡର କରାଯାଇଛି । ଏୟାର ବସର ବିମାନରେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ତାହା ବ୍ରିଟେନର କମ୍ପାନୀ ରୋଲସ ରଇସ ନିର୍ମାଣ କରିବ ।

୪୭୦ଟି ବିମାନ ମଧ୍ୟରୁ ୭୦ଟି ବିମାନ ଦୂର ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯିବ । ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ଏହି ଅର୍ଡର କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଏୟାରଲାଇନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଡର ଅଟେ । ଏହି ଡିଲ ଏୟାରସ୍ପେସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସଫଳତା ଆଣିବ ଓ ଦୁଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ମାକ୍ରନ କହିଛନ୍ତି । ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସର ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ପିମ୍ ମୋଦୀ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆମେରିକା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବ ବୋଲି ବାଇଡେନ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।

Glad to speak with @POTUS @JoeBiden. Excellent discussion to review the ongoing and new initiatives to further deepen India-US Comprehensive and Global Partnership. We welcome the landmark @airindiain–@Boeing agreement which will help create new opportunities in both countries.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 14, 2023