ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ! ଓଡ଼ିଶାର ଏହି 6 ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଲା ସୁନା ଖଣି, ଜମି ଫଟେଇ ବାହାରିଲା 200000 କିଲୋଗ୍ରାମ !
ପ୍ରାୟ 20 ଟନର ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ସୁନାର ଏକ ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କାର କରିଛି । ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 20 ଟନ୍ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ମିଳିବ । ଭାରତୀୟ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (GSI) ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ଆବିଷ୍କାର ହେବା ପରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସୁନା ଖଣି-
ଦେଓଗଡ଼
ସୁନ୍ଦରଗଡ
ନବରଙ୍ଗପୁର
କେନ୍ଦୁଝର
ଅନୁଗୁଳ
କୋରାପୁଟ
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି ।
କେତେ ସୁନା ମିଳିଛି- ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ୧୦ ରୁ ୨୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ହୋଇପାରେ । ଯଦିଓ ଏହା ଭାରତର ବୃହତ ସୁନା ଆମଦାନୀ ତୁଳନାରେ କମ୍, ଏହା ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ।
ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ-ଯଦି ଏହି ଭଣ୍ଡାରକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସେବା ବିସ୍ତାର ହେବ । ସୁନା ଉପରେ ଭାରତର ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଟିକିଏ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବଳ ଲୁହାପଥର ଏବଂ ବକ୍ସାଇଟ୍ର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁନାର ମଧ୍ୟ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର 96% କ୍ରୋମାଇଟ୍, 52% ବକ୍ସାଇଟ୍ ଏବଂ 33% ଲୁହାପଥର ଅଛି । ଏବେ ସୁନା ଆବିଷ୍କାର ଏହି ତାଲିକାରେ ଏକ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ିବ ।