ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲର୍ଡସରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ IND vs ENG, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧, ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ
ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଏମିତି ରହିବ ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ୧-୧ରେ ବରାବର ରହିଛି। ସିରିଜ୍ ବିଜେତା ଜୁଲାଇ ୧୯ରେ ଲର୍ଡସରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୦୪ ପରଠାରୁ କୌଣସି ଦିନିକିଆ ଜିତିନାହିଁ। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଆଘାତ ପରେ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ; ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିସିସିଆଇ ହର୍ଷ ଦୁବେଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛି।
ଏହି ସମୟରେ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି, କାରଣ ସେ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ ବ୍ୟତୀତ ପିଚ୍ ଏବଂ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ପିଚ୍ ର ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ ବୋଲରମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ କେତେ ପରିମାଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ।
ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:
ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେଏଲ ରାହୁଲ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ଗୁରନୂର ବ୍ରାର, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା।
ଇଂଲଣ୍ଡର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:
ବେନ୍ ଡକେଟ୍, ଜ୍ୟାକବ୍ ବେଥେଲ, ଜୋ ରୁଟ୍, ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜୋସ୍ ବଟଲର୍, ସାମ୍ କରନ୍, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଗସ୍ ଆଟକିନସନ୍, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର୍, ଆଦିଲ୍ ରଶିଦ୍, ସାକିବ୍ ମହମୁଦ୍।
କାହାର ସାଥ୍ ଦେବ ପିଚ୍:
ଲର୍ଡସର ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଦାନ କରେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗତି କରିବା ସହିତ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ବହୁତ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଥମ ୧୦ ଓଭରରେ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇଯାଏ; ହେଲେ, ବଲ ପୁରୁଣା ହେବା ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କିଛିଟା ସହଜ ହୋଇଯାଏ।
ଲର୍ଡସରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ବାଧିକ ସଫଳ ରନ ଚେଜ୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ ରଖିଛି, ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୩୨୬ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିଥିଲା।
ଲର୍ଡସରେ ଶେଷ ଛଅଟି ଇନିଂସ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଟିରେ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ, ତୃତୀୟ ଏଦିନିକିଆରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋରିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଶା କରିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ।
ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ:
ଲର୍ଡସରେ ଆକାଶ ଜୁଲାଇ ୧୯ ରେ ସଫା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଖରାପ ପାଗର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୮ ରୁ ୨୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ:
ଲର୍ଡସରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ODI ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ସାମଗ୍ରିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଦେଖିଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ୨୦୧୯ ପରଠାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ODI ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି।
ବିପରୀତରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୦୪ ପରଠାରୁ ସେଠାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ।