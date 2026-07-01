AI ଠାରୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର… ଭାରତ-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି!
ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI), ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସବୁଜ ଶକ୍ତି (Renewable Energy) କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି ଆଜି ନିଜର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ସେ ୧୬ତମ ଭାରତ-ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବୈଠକ ହେବ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କଥା ଉପରେ ଜୋର୍ ଦିଆଯିବ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର (ଚିପ୍) ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମିଶି ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI), ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସବୁଜ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ଉଭୟ ଦେଶ ମିଶି ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ଏହି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବଡ଼ ‘ଗ୍ରୀନ୍ ଆମୋନିଆ’ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା, ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପ କରିଡର ତିଆରି କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ଦୁଇ ଦେଶର ସରକାର ବ୍ୟାଟେରୀ ତିଆରି ଏବଂ ନୂଆ ଔଷଧ ତିଆରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚୁକ୍ତି କରିବେ। ‘ଭାରତ-ଜାପାନ ବ୍ୟବସାୟ ଫୋରମ୍’ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ୨୦୨୫ ମସିହାର ଟୋକିଓ ଗସ୍ତ ପରେ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ସାମରିକ ସୁରକ୍ଷା, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବାହାର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।