ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମିଶି ତିଆରି କରିବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ‘ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ’ ଆଣ୍ଟିନା ସିଷ୍ଟମ! ବଢ଼ିଲା ଚୀନ୍ ଓ ପାକିସ୍ତନର ଚିନ୍ତା
ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମିଶି ତିଆରି କରିବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 'ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ' ଆଣ୍ଟିନା ସିଷ୍ଟମ!
India Japan Defence Deal: ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସରଞ୍ଜାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଦେଶ ଏବେ ନୌସେନା ପାଇଁ ‘ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ’ (UNICORN – Unified Complex Radio Antenna / NORA-50 Integration Mast) ନାମକ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରେଡିଓ ଆଣ୍ଟିନା ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନେ ତାକାଇଚିଙ୍କ ସହ ଆୟୋଜିତ ମିଳିତ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗିତାରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନର ରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଦୁଇ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ ଏଭଳି ଆଧୁନିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ କରିବେ, ଯାହା ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
କ’ଣ ଏହି ‘ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ’ ସିଷ୍ଟମ?
ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନୌସେନା ରେଡିଓ ଆଣ୍ଟିନା ସିଷ୍ଟମ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଯୁଦ୍ଧପୋତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଣ୍ଟିନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ଲାଗିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଣ୍ଟିନାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଡାର୍ ଡୋମ୍ ଭିତରେ ରଖାଯାଏ ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧପୋତର ‘ରଡାର୍ ସିଗ୍ନେଚର’ ବହୁତ କମିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ରଡାର୍ ଏହି ଯୁଦ୍ଧପୋତକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଯୁଦ୍ଧପୋତକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ କ’ଣ ସବୁ ରହିବ?
ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମରେ ଅନେକ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏକତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏଥିରେ:
- ଟ୍ୟାକ୍ଟିକାଲ୍ ଡାଟା ଲିଙ୍କ
- ଟ୍ୟାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏୟାର ନେଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ
- ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ
- ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅର୍ ଫୋ
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସପୋର୍ଟ ମେଜର୍ସ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସାମିଲ ରହିବ ।
ଜାପାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏହି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ
ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମକୁ ଜାପାନର ତିନୋଟି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମିଳିତ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ‘NEC କର୍ପୋରେସନ୍’ ମୁଖ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ‘ସାମ୍ପା କୋଗ୍ୟୋ କେ.କେ.’ ଏବଂ ‘ଦି ୟୋକୋହାମା ରବର କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍’ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଜାପାନ ନୌସେନାର ‘ମୋଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ଫ୍ରିଗେଟ୍’ ଯୁଦ୍ଧପୋତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।
‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ କୁ ମିଳିବ ବଳ, ଭାରତରେ ହେବ ନିର୍ମାଣ
ଭାରତରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମର ସହ-ଉତ୍ପାଦନ ଭାରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ କରିବ । ଜାପାନ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଯୋଗାଇଦେବ, ସେହିପରି ଭାରତ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂଯୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଅଭିଯାନକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରେ ଟୋକିଓରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସହଯୋଗ ପରେ ଭାରତ, ଜାପାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିବାରେ ଏସିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଶ ପାଲଟିଛି ।
ଚୀନ୍ ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତାର କାରଣ?
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ୍ ନୌସେନା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଯୁଦ୍ଧପୋତଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ରଡାର୍ ସିଗ୍ନେଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧପୋତରେ ‘ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ’ ଲାଗିବା ପରେ ଚୀନ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ ।
ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନେ ତାକାଇଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ବିଶ୍ୱର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା । ଦୁଇ ଦେଶର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁକ୍ତ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ।