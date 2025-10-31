ଭାରତକୁ ଏ ଯାଏଁ ମିଳିନି ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି; ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ଯାଚ ଖେଳାଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି…
ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତକୁ ଏଯାଏଁ ଟ୍ରଫି ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ଯାଚ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଲାଣି।
ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ। ଏହି ଦିନ ଖେଳାଯିବ ମ୍ଯାଚ। ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ସିଡୁଲ୍…
୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ବେଳେ, ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ମୋଟ ଆଠଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଚାରିଟି ଲେଖାଏଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ A ଦଳକୁ ଗ୍ରୁପ୍ A ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ: ଏସୀଆ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦର ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଦୋହା କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପାକିସ୍ତାନ A ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।
ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ A ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି ୮:୦୦ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ UAE ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଗ୍ରୁପ୍ A ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ UAE ଏବଂ ଓମାନ ଟିମ ରହିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ B ରେ ହଂକଂ ଦଳ ସହିତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର A ଦଳ ସାମିଲ ଅଛି।
ଟେଷ୍ଟ ଖେଳୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକର A ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ: ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଆଠଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ, ଟେଷ୍ଟ ଖେଳୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକର A ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଓମାନ, UAE ଏବଂ ହଂକଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ଖେଳିବେ।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ, ତା’ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ, ଏବଂ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ A ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ
IND-A ବନାମ UAE: ନଭେମ୍ବର 14
IND -A ବନାମ PAK-A: ନଭେମ୍ବର 16
IND-A ବନାମ OMAN: ନଭେମ୍ବର 18