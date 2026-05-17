ଭବିଷ୍ୟତର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ବଡ଼ ଡିଲ୍‌: ଭାରତ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ନେଇ ହେଲା ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ପ୍ରଗତି ଆମ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏହା ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବୁ।

By Priyanka Das

PM Modi Netherlands Visit : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଶନିବାର (୧୬ ମେ, ୨୦୨୬) ଦେଶରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମାନୁଫ୍ୟାକଚରିଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମ (ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା)କୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତର ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍‌ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ASML ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରାଯାଉଛି।

ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ଏବଂ ASML ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି:”ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରବ୍ ଜେଟେନ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଭାରତରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍‌ ଏବଂ ASML ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରର ସାକ୍ଷୀ ରହିଲୁ। ଗୁଜରାଟର ଧୋଲେରାଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ଆଗାମୀ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କାରଖାନାର ସ୍ଥାପନ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ASML ସହଯୋଗ କରିବ।”

ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ପ୍ରଗତି ଆମ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏହା ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତି ଓ ମଜଭୁତୀ ଯୋଡ଼ିବା ଜାରି ରଖିବୁ।’

ଭାରତନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଭାଗିଦାରୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଉଛି ନୂଆ ପ୍ରେରଣା: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହେଗ୍‌ଠାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆୟୋଜିତ ସିଇଓ (CEO) ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି:

“ଭାରତ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମଜଭୁତ ହେଉଥିବା ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀ ଆମର ବ୍ୟାପାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଏବେ ଏହି ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହାତରେ ଅଛି। ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏବେ ଆପଣ ଭାରତରେ ନିଜର ସ୍କୋପ୍, ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପର ଇନୋଭେସନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆସିବ।”

ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏକ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଯେ ଜାହାଜ ବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜାହାଜ ବନ୍ଦରରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ। ଏହାକୁ ଡଚ୍ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମୁଦାୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ କିଏ ବୁଝିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ନୂତନ ସୁଯୋଗର ସନ୍ଧାନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସନ୍ଧାନ ସଫଳ ଏବଂ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତରେ ସାହସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ।’

ଆମର ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ: ଜେଟେନ୍

ଅନ୍ୟପଟେ, ସିଇଓ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଡଚ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରବ୍ ଜେଟେନ୍ କହିଛନ୍ତି: “ଭାରତ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଜଭୁତ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି (ସାମୁଦ୍ରିକ ଶିଳ୍ପ), ଶକ୍ତି ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଁ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍‌କୁ ଅଧିକ ନମନୀୟ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ସହ ସାଇବର ବିପଦ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ କମନ ଡିଫେନ୍ସ (ସାଧାରଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା) ଉପରେ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ, ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଫଳତା (ଲାଭ) ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ।”

ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା ଆମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସିଥିବା ସୁସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଏହି ସାର୍ଥକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।’

