BCCIର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଟୁର୍ ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଜୟସୱାଲ୍, ବିରାଟ୍-ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଧମାକେଦାର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷିତ; ବିରାଟ ଓ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଯଶସ୍ୱୀ ବାଦ୍

By Jyotirmayee Das

IND vs ENG ODI: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ୧୫ ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ଅପରାଜିତ ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିବା ଯୁବ ଓପନର୍ ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।

କୋହଲିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ନଜର, ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଉଟ୍

ବିରାଟ କୋହଲି ଦଳକୁ ଫେରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଏବେ ବି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିସିସିଆଇ ନିଜର ଆଧିକାରିକ ବୟାନରେ କହିଛି ଯେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ବିରାଟଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବିରାଟ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ…

ସିଫୁଡ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍‌: ୭ ମୃତ,…

ଅନ୍ୟପଟେ ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏହି ସିରିଜ୍‌ରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ପରଠାରୁ ସେ କୌଣସି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି।

ହର୍ଷିତ ଓ ଗୁରନୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍‌ରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଯୁବ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଉଭୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍ ଦଳରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ପିନର ହର୍ଷ ଦୁବେ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ, ଅକ୍ଷରଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି

ଅକ୍ଷର ପଟେଲ୍ ଦିନିକିଆ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସ୍ପିନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଖେଳୁଥିବାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ବୋଧହୁଏ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ନାହାନ୍ତି।

ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍:

ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ଇଶାନ କିଷାନ (ୱିକେଟକିପର), ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍।

 

You might also like More from author
More Stories

ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ…

ସିଫୁଡ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍‌: ୭ ମୃତ,…

ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି କି IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟର ପାସୱାର୍ଡ?…

ହର୍ମୁଜ ନ ଖୋଲିଲେ ବି ଭାରତକୁ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା,…

1 of 30,342