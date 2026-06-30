ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କଲା BCCI, ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ୟାସ୍ତିକା ଭାଟିଆ, ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାରିବା ପରେ ବି ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କଲା BCCI, ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ୟାସ୍ତିକା ଭାଟିଆ
Asian Games: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦଳ ଚୟନରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ୱିକେଟ୍କିପର-ବ୍ୟାଟର ୟାସ୍ତିକା ଭାଟିଆଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଭାର ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ସହିତ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ସମୟରେ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗି ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଶ୍ରେୟଙ୍କା ଯଦି ନିଜ ଆଘାତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାନ୍ତି, ତେବେ ହିଁ ସେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବେ ।
ୟାସ୍ତିକା ଭାଟିଆଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍
ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ୟାସ୍ତିକା ଭାଟିଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦଳରୁ ବାହାର କରାଗଲା? ଏହା ପଛର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ୟାସ୍ତିକା ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର ୪୧ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହାରାହାରି ୧୩.୬୬ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୧୭.୧୪ ରହିଥିଲା ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାସ୍ ନଥିଲା, ସେ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର ୯୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଦେଖାଇ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ।
ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅଧିନାୟକତ୍ୱ
ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦଳର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ରାଉଣ୍ଡରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ହିଁ ଅଧିନାୟିକା ଭାବେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତକୁ ଜିତିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ୬ ୱିକେଟ୍ରେ ହାରିଯାଇଥିଲା ।
ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୦ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାତ୍ର ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୬ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ଏହି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏଲିସ୍ ପେରୀ ୫୬ ଏବଂ ଆସଲେ ଗାର୍ଡନର ଅପରାଜିତ ୫୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ ।
ପୂର୍ବ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଜେମିମା କରିଥିଲେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍
ଗତ ୨୦୨୩ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା । ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର ୧୧୬ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ମାତ୍ର ୯୭ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ୧୦୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଚଳିତ ଥର ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ।
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସ୍କ୍ୱାଡ୍
ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟିକା), ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା (ଉପ-ଅଧିନାୟିକା), ଶେଫାଳି ବର୍ମା, ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ରିଚା ଘୋଷ, ଜି. କମଳିନୀ, ଭାରତୀ ଫୁଲମାଲି, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ରେଣୁକା ସିଂ ଠାକୁର, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼, ଶ୍ରୀୟଙ୍କା ପାଟିଲ୍, ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା ଏବଂ ରାଧା ଯାଦବ ।