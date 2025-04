ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ: ଭାରତ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ୩ ଦିନିଆ ରାଜକୀୟ ଶୋକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମଗୁରୁ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ୩ ଦିନିଆ ରାଜକୀୟ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୮୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ ସୋମବାର (ଏପ୍ରିଲ ୨୧, ୨୦୨୫) ସକାଳ ୭:୩୫ରେ ଭାଟିକାନରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ କାସା ସାନ୍ତା ମାର୍ଟାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଭାଟିକାନ ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦ୍ରେଆ ଆର୍କାଞ୍ଜେଲିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଟ୍ରୋକ ଏବଂ ଅପ୍ରତିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହୃଦ୍‌ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି, “ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ୩ ଦିନିଆ ରାଜକୀୟ ଶୋକ ପାଳନ କରାଯିବ।” ଏହି ଶୋକ ଏପ୍ରିଲ ୨୨ (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ (ବୁଧବାର) ଦୁଇ ଦିନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ନିୟମିତ ଉଡୁଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଇମାରତରେ ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ସରକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ।

ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ, ଯିଏ ୨୦୧୩ରେ ପ୍ରଥମ ଲାଟିନ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଜେସୁଇଟ ପୋପ୍ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନମ୍ରତା, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଥୋଲିକ ସମୁଦାୟ ତଥା ଅଣ-କ୍ୟାଥୋଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନୀୟ କରିଥିଲା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, “ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବେ ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କର କରୁଣା, ନମ୍ରତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହସ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିବେ। ଭାରତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ।” ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୨୦୨୧ରେ ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ଜି-୭ ଶିଖର ବୈଠକ ସମୟରେ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ସ୍ମୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

