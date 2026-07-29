ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କରୁଛି ଗଣହତ୍ୟା! ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲେ ପିଓକେ ଲୋକ

ଶାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଓ ରେଞ୍ଜର୍ସ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପରେ ସେନା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି

By Manoranjan Sial

ଇସ୍ଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଓ ସରକାର ଗଣହତ୍ୟା କରୁଛି! ତେଣୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପିଓକେର ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡିଓ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ପିଓକେର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଓ ସେନା ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଓଗାଳୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଓ ସେନା ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦମନଲୀଳା ଚଳାଇଛି।

Uttarakhand Govt.

ଶାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଓ ରେଞ୍ଜର୍ସ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପରେ ସେନା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ମୃତଦେହ ସେନା ଗାଏବ କରିଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦମନଲୀଳା ଚାଲିଥିବା ଜଏଣ୍ଟ ଆୱାମୀ ଆକ୍ସନ କମିଟି (ଜେଏଏସି) ଦାବି କରିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବଡ଼…

ୱେବସାଇଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି… ମୋତେ କେବଳ…

ପିଓକେରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଓ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କବଳରୁ ନୀରିହ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି।

ଶବ ଗାଏବ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ: ଜଏଣ୍ଟ ଆୱାମୀ ଆକ୍ସନ କମିଟି (ଜେଏଏସି) ମଙ୍ଗଳବାର ଦାବି କରିଛି; ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷାବଳର ଗୁଳି ଚାଳନାରେ ୩୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କମିଟି ଅନୁସାରେ, ସୋମବାର ୨୫ ଜଣ ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଜେଏଏସିର ମୁଖପାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୃତଦେହ ଗାଏବ କରିଦେଉଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବଡ଼…

ୱେବସାଇଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି… ମୋତେ କେବଳ…

ପର ହେଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ! ୪୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇ…

POKକୁ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବ କି ଭାରତ,…

1 of 17,699