ମୁସଲମାନ କଠୋରପନ୍ଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଭାରତର ଦାବି
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି; ଭାରତ ପୂରା ଆଶା କରୁଛି ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ସେଠାକାର କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବେ
ଢାକା:ବାଂଲାଦେଶର ଗାଇବାନ୍ଧାଠାରେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ୮୧ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ମୁସଲମାନ କଠୋରପନ୍ଥୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଓ ଅପମାନ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ(ଜେଏମ୍ବିଏଫ୍) ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ କରିଛି; ଇସଲାମିକ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ସମୂହର ଚାପରେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ବିରୋଧରେ ସେଠାକାର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବଡ଼ ଧରଣର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଶାଲ ଜଳାଇ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି; ଭାରତ ପୂରା ଆଶା କରୁଛି ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ସେଠାକାର କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବେ। ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପୂରା ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।
ଜୁନ ୧୨ତାରିଖରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମ ବନ୍ଦ କରାଗଲା
ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ଜଷ୍ଟିସ ମେକର୍ସ ବାଂଲାଦେଶ ଇନ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଇସଲାମିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଲି ବାହାର କରାଯାଥିଲା। ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ ହେଲା ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଫଟୋରେ ଅପମାନ ଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ପରିବେଶ ବିଗିଡିବା ଓ ହିଂସାର ଭୟରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ୧୨ ଜୁନରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦ ଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ସଂଗଠନ।
ବାଂଲାଦେଶରେ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟାର୍ଗେଟ
ବାଂଲାଦେଶରେ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ଓ ପୂଜାସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଘଟଣା ସମୟ ସମୟରେ ଘଟୁଛି। ଅଶାନ୍ତି ଓ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ପରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ।