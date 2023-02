ନାଗପୁର: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ନାଗପୁରରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଫର୍ମ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ଆହତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଜାଡେଜା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାତ୍ର ୧୭୭ ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ଏବେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ସମୟର କିଛି ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ସମ୍ବଧିତ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଜାଡେଜା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବଲ୍ ପକାଇବା ପୁର୍ବରୁ ସାଥି ଖେଳାଳି ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଣି ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ।

"Interesting."

A debate has erupted after vision of a questionable moment was spotted during the first innings of the first Test between Australia and India. #INDvAUS https://t.co/APu2CrP3hI

— Fox Cricket (@FoxCricket) February 9, 2023