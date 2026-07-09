ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଚୁକ୍ତି, ପିଏମ୍ ମୋଦୀ-ଆଲବାନିଜ୍ ଦେଲେ ଏମିତି ଫର୍ମୁଲା ଯାହା ଚୀନ-ପାକ୍‌ର ବଢ଼ାଇବ ଚିନ୍ତା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ଥନୀ ଆଲବାନିଜ୍‌ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି।

By Priyanka Das

India Australia Agreement : ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନୀ ଆଲବାନିଜଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ସାଇବର ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି, ମହାକାଶ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗିଦାରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନେତା ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ମିଳିତ ଲଢେଇ, ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ତେଜନାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଂଳାପ ଓ କୂଟନୀତିକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାର୍ଗ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ମିଳିଲା ନୂତନ ବଳ

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନୀ ଆଲବାନିଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଉପରେ ଏକ ମିଳିତ ଘୋଷଣାନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁରକ୍ଷା ଭାଗିଦାର ଭାବେ ଦେଖେ ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଉଭୟ ଦେଶ ରଣନୈତିକ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିବା ଏବଂ ଉଭୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ମଜବୁତ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମାମଲାରେ ନିୟମିତ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟର;…

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ମଝିରେ…

ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାଇବର ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ସହମତି

ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମିଳିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ରୋଡମ୍ୟାପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଭାରତ ଭାଗିଦାରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-କାନାଡା ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଷୟିକ ଭାଗିଦାରୀ

ବୈଠକ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ଅଭିନବତା ଭାଗିଦାରୀ ସହ ଜଡିତ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର (MoU) ଉପରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭାଗିଦାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦୀୟମାନ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିନି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗକୁ ନୂତନ ଦିଗ ମିଳିବ।

ଗଗନୟାନ ମିଶନକୁ ମିଳିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସହଯୋଗ

ଉଭୟ ଦେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କୋକୋସ (କୀଲିଂ) ଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ପେସ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଟର୍ମିନାଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଯାହା ଭାରତର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଗଗନୟାନ ମାନବ ମହାକାଶ ମିଶନକୁ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ମିଳିତ ରଣନୀତି

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଉଭୟ ନେତା ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀର ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

ଭାରତ ପାଇଁ ୟୁରେନିୟମ୍ ଯୋଗାଣର ବାଟ ଖୋଲିଲା

ବୈଠକ ସମୟରେ ୨୦୧୫ର ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରମାଣୁ ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ୟୁରେନିୟମ୍ ରପ୍ତାନି ସକ୍ଷମ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ୟୁରେନିୟମ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶକୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ମିଳିବ।

ମୋଦୀ କଲେ ଆଲବାନିଜଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ନିଜର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନୀ ଆଲବାନିଜଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲବାନିଜଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ବ୍ୟାପକତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶକୁ ମିଳିବ ନୂତନ ବିସ୍ତାର

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୨ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଇକୋନୋମିକ୍ କୋଅପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ (ECTA) ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଉଭୟ ଦେଶ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତି (CECA) ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସନ୍ତୁଳିତ, ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।

ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ମିଳିତ ସଂକଳ୍ପ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାନନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଲଢେଇ ସାଝା (ମିଳିତ), ସଂକଳ୍ପ ଅଟଳ ଏବଂ ସହଯୋଗ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମଜବୁତ ହେଉଛି।

ସଂଳାପ ଏବଂ କୂଟନୀତିରୁ ହିଁ ବାହାରିବ ସମାଧାନ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଅଂଶରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ କେବଳ ସଂଳାପ ଏବଂ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମିଳିତ ଭାବେ ସମଗ୍ର ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା, ନୌଚଳନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ନିୟମ ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟର;…

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ମଝିରେ…

ଚଉଠି ପାଇଁ ସଜାଇ ହୋଇଛି ଟ୍ରେନ୍ ବଗି; ହେଲା ବଡ଼…

ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରାଯିବ,…

1 of 31,226