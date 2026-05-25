ବାଂଲାଦେଶକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା! ବଙ୍ଗଳାରୁ ବିଦା ହେବେ ବାଂଲାଦେଶୀ
ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ନୂଆ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିସାରିଛି। ମୋଦୀ ସରକାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରୁ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ହୁଏତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ ଥିଲା ଯେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଂଲାଦେଶକୁ ନିଜର ପୂର୍ବ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜେପି ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଏବଂ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା। ସରକାର ଗଠନ ପରେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଦଳ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ନେତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ସମସ୍ତ ୨୩ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଟେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ବା ‘ହୋଲ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟର୍’ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଏବଂ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରଖାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଠାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପଠାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ପୂର୍ବତନ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ଏଥିରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ‘ଡିଟେକ୍ଟ, ଡିଲିଟ୍ ଏବଂ ଡିପୋର୍ଟ’ (ଚିହ୍ନଟ, ହଟାଇବା ଏବଂ ବହିଷ୍କାର କରିବା) ନୀତିକୁ ପାଳନ କରିବେ।
ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ (BSF) କୁ ୨୭ କିଲୋମିଟର ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା। ଏହାଛଡ଼ା ବଙ୍ଗଳା ସରକାର ବର୍ଡର ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଅଲଗା ଭାବେ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜମି ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଶିଳିଗୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବାଂଲାଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ମିଟିଂରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏବେ ‘ନିଉ ନର୍ମାଲ୍’ (ନୂଆ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି) ଅଟେ।
ଭାରତ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହିଁ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେଶ ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ନୂତନ ହାଇ କମିଶନର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ମନମୋହନ ସିଂହ ସରକାରରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ରହିସାରିଥିବା ଦିନେଶ ତ୍ରିବେଦୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଉଭୟର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ଦିନେଶ ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବଙ୍ଗାଳୀ ନେତାଙ୍କୁ ଢାକାରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ପଠାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟକୁ କିପରି ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାହା ସେ ଭଲଭାବେ ବୁଝନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ସାମ୍ନାରେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ ଭାବେ ରଖିବା ସହଜ ହେବ।
ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିନେଶ ତ୍ରିବେଦୀ ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେବେଠାରୁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ସେବେଠାରୁ ତାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷକରି ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ-ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶରେ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ସରକାର ଅଛି, ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ଆଧାରରେ ଗଠିତ, ତେଣୁ ଭାରତର ଆଶା କାୟମ ଅଛି। ମାତ୍ର ଭାରତ ଏବେ ବି ନିଜ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସଚେତନ, ତେଣୁ ଆର୍ମି ଚିଫ୍ଙ୍କ ସହ ଦିନେଶ ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ଏହି ଭେଟଘାଟର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ।
ଢାକାରୁ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତର ବିଦାୟୀ ହାଇ କମିଶନର ପ୍ରଣୟ ବର୍ମା ସେଠାକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିଖ ରହମାନଙ୍କ ସହ ରବିବାର ବିଦାୟୀ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ସେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତାରିଖ ରହମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଆମେ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭ ଏବଂ ସାମୂହିକ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ଗଭୀର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶର ବିକାଶରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମାତ୍ର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝାମଣା କରାଯିବ ନାହିଁ।