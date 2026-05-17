‘ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶର ସମ୍ପର୍କ’, ତାରିକ୍‌ ରହମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ଭାରତ ସହ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତିର ନବୀକରଣ ସହ ଯୋଡୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ତାରିକ୍‌ ରହମାନ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିର୍ଜା ଫଖରୁଲ ଇସଲାମ ଆଲମଗିରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

By Priyanka Das

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର : ବାଂଲାଦେଶର ଶାସକ ଦଳ ‘ବାଂଲାଦେଶ ନେସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି’ (ବିଏନପି) ଶନିବାର (୧୬ ମେ) ଢାକା ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏବେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତିର ନବୀକରଣ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଚଳିତ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଢାକାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବିଏନପିର ମହାସଚିବ ତଥା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିର୍ଜା ଫଖରୁଲ ଇସଲାମ ଆଲମଗିର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ବାଂଲାଦେଶୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।

ମିର୍ଜା ଫଖରୁଲ ଇସଲାମ ଆଲମଗିର କ’ କହିଲେ?

ଆଲମଗିର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତି ବା ଫରାକ୍କା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚୁକ୍ତିନାମା ବଳବତ୍ତର ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

ଶତାଧିକ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇ ରହିଛି ବାଂଲାଦେଶ

ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଚପାଇ ନବାବଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ‘ପଦ୍ମା’ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ନଦୀର ଜଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାଂଲାଦେଶର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଶତାଧିକ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିବା ବାଂଲାଦେଶର ୫୪ଟି ନଦୀ କିମ୍ବା ତାର ଉତ୍ସ ଭାରତରୁ ବାହାରିଛି କିମ୍ବା ଭାରତ ଦେଇ ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆଲମଗିରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଂଲାଦେଶର ୧୭ କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଭାଗ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।

କ’ ଏହି ଫରାକ୍କା ବିବାଦ?

ବାଂଲାଦେଶରେ ଫରାକ୍କା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବେ ସ୍ପର୍ଶକାତର ହୋଇ ରହିଛି। ସେଠାକାର ସରକାର ଏବଂ ଜଳ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ, ଫରାକ୍କା ବ୍ୟାରେଜ୍ କାରଣରୁ ଶୁଖିଲା ଋତୁରେ ନଦୀର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ କମିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଲୁଣିଆ ପାଣି ମାଡ଼ିଆସେ ଏବଂ ନଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କହିଆସୁଛି ଯେ ଫରାକ୍କା ବ୍ୟାରେଜ୍‌ର ନିର୍ମାଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ହୁଗୁଳି ନଦୀକୁ ଜଳ ମୋଡ଼ି ପଟୁ ମାଟି ବାହାର କରିବା ଏବଂ କୋଲକାତା ବନ୍ଦରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା।

 

