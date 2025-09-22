Ind vs Pak: ମାତ୍ର 17 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି ଭାରତଠାରୁ ହାରିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ପାକ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଲେ ୟଙ୍ଗ୍ ବ୍ରିଗେଡିୟର

ମାତ୍ର 17 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଭାରତ । କ୍ରିକେଟ ପରେ ଏବେ ଫୁଟବଲରେ ରଚିଲା ଇତିହାସ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ସବୁଠି ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ସୀମାରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ହାତରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୁଇ ଦୁଇଥର ପରାସ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ହାତରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅପମାନ ସେଠାରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା।

କ୍ରିକେଟ ପରେ, ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଅହଂକାରକୁ ଦମନ କରିଥିଲା ଭାରତ । ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଜଧାନୀ କଲମ୍ବୋରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ (SAFF) ୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୩-୨ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜ ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା।

କଲମ୍ବୋରୁ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂର ଦୁବାଇରେ, ରବିବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାୟ 12:00 ଟାରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ର ଏକ ସୁପର-4 ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଛଅ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟର ମାତ୍ର 17 ଘଣ୍ଟା ପରେ, ସୋମବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ, ଭାରତର ଯୁବ ଫୁଟବଲ୍ ତାରକାମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏସିଆ କପ୍ ପରି, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ SAFF ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ସମାନ ଗ୍ରୁପରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଭଳି ହିଁ ହୋଇଥିଲା ।

ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲା ନାହିଁ

ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ B ମ୍ୟାଚରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ 3-2 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପର ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ

ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବେ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ନେପାଳ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ସର୍ବାଧିକ ୬ ଥର ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ଥରେ ଜିତିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗତବର୍ଷର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ସପ୍ତମ ଥର ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି।

