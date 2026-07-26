ମାତ୍ର ୧୫ ଦିନରେ ପୁରା ଖେଳ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ଶ୍ରେୟସ୍, ପୁଣି T20I ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ନମ୍ବର-୧ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ୩ ଟିକିଆ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୯୦ ରନ୍‌ରେ ଜିତିନେବା ସହ ସିରିଜ୍‌ରେ ୨-୦ ର ଅଜେୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇସିସି T20 ଦଳଗତ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍‌ରେ ପୁଣି ଥରେ ନମ୍ବର-୧ ପୋଜିସନ୍ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଦଳ ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ହରାଇଥିଲା।

ଏବେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ T20 ରେ ପ୍ରଥମ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ନିଜର ହଜିଯାଇଥିବା ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଫେରିପାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନଜର ଏବେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନିଜର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ରହିବ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ: ଆଇସିସି T20 ଦଳଗତ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍‌ର ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୬୮ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ୨୬୮ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଦଶମିକ ଗଣନା ଆଧାରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଗରେ ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହର୍ମୁଜକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ଖୁବ୍…

ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜବରଦସ୍ତ…

ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍‌ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ନିଜର ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ସୁଧାରି ପାରିବେ। T20 ଦଳଗତ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍‌ରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳର ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ; ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯଥାକ୍ରମେ ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ୨୪୦ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ଇଶାନ କିଷାନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ: ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବାରେ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଇଶାନ କିଷାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ରହିଥିଲା। ସେ ମାତ୍ର ୪୪ ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୯ ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୮୧ ରନ୍‌ର ଏକ ଦମଦାର୍ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମା, ଯିଏ ଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ଖରାପ ଫର୍ମ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ମଧ୍ୟ ୬୦ ରନ୍‌ର ଏକ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସିରିଜ୍‌ର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମୁକାବିଲା ୨୬ ଜୁଲାଇରେ ହରାରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହିଁ ଖେଳାଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

ହର୍ମୁଜକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ଖୁବ୍…

ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜବରଦସ୍ତ…

ଜାଣନ୍ତି କି ଦେଶର ନୂଆ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ…

ରୋହିତଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍,…

1 of 26,569