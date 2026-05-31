କୋରିଆକୁ ୩-୧ରେ ହରାଇଲା ଭାରତ, Pool Aର ଶୀର୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଭାରତର ବିଜୟ ରଥ: କୋରିଆକୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ  : ଅଣ୍ଡର-୧୮ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଭାରତ ନିଜର ଦବଦବା ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ପୁଲ୍-ଏ (Pool A) ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କୋରିଆକୁ ୩-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମାଲେସିଆକୁ ହରାଇବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଭଲ ଫର୍ମ ଏବଂ ଅନୁଶାସନ ଦେଖାଇ ଆଉ ଏକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର ଚାରି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ନୌଶିନ୍ ନାଜ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଭାରତକୁ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ୨୧ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଶ୍ରୁତି କୁମାରୀ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହି ହାଫ୍-ଟାଇମ୍‌କୁ ଯାଇଥିଲା।

ବିରତି ପରେ କୋରିଆ ମ୍ୟାଚକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏବଂ ୪୧ତମ ମିନିଟରେ ଗ୍ୟୋଙ୍ଗମିନ୍ ରିୟୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ପୁଣି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କିରଣ ଏକ୍କା ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ନରରୁ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ମ୍ୟାଚକୁ ୩-୧ରେ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ସିଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ।

କିରଣଙ୍କ ଏହି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍’ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ବଲ୍ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଖେଳିଥିଲା ଏବଂ ମୋଟ ୪ଟି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ନର ଓ ଗୋଟିଏ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୋରିଆ ୨ଟି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ନର ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ କୌଣସି ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲା।

ମାଲେସିଆ ଓ କୋରିଆ ବିପକ୍ଷ ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ଏବେ ୬ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ପୁଲ୍-ଏ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୨ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଭେଟିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଦଳ ନିଜର ବିଜୟଧାରା ବଜାୟ ରଖି ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ।

