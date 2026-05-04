ଦେଶରେ ପୁଣି ଚାଲିଲା ‘ମୋଦୀ ମ୍ୟାଜିକ’: ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର ଛୁଇଁଲା ବିଜେପି
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ୨୦୨୬ ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ବହୁମତ ସଂଖ୍ୟା (Halfway mark) ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏଠାରେ ବିଧାନସଭାର ମୋଟ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ୨୯୪ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମହୁମତ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୧୪୮।
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରାଥମିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ବହୁମତ ସଂଖ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୬୪ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିବାବେଳେ ଟିଏମସି ୧୨୪ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଟିଏମସି କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ବିଜେପି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଟିଏମସି ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ବାନାର୍ଜୀ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲେ। ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଭା କରି ବିଜେପିକୁ ‘ବାହାର ଲୋକ’ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ବିଜେପି ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ, ବିରୋଧୀ ନେତା ଓ ଦଳମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହା କୌଣସି ସମୟରେ ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କ ଗଡ଼ ଥିଲା। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଧ ଧରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହ ଟିଏମସି ବଙ୍ଗଳାକୁ ଲୁଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ‘ସୋନାର ବାଂଲା’ (ସୁନାର ବଙ୍ଗଳା) ଗଠନ କରିବାକୁ ଦଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।
ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଆଉ ଜଣେ ନେତା ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସହଯୋଗୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଶତ୍ରୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ୨୦୨୧ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧିକାରୀ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ; ତେଣୁ ଦଳ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଭବାନୀପୁର ଆସନରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଏଥର ଦୁଇଟି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ପୁଣି ଥରେ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ହରାଇବାରେ ସଫଳ ହେବେ କି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।
ମତଦାତା ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ (SIR) ପରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ପ୍ରାୟ ୯୧ ଲକ୍ଷ ନାମ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦର କାରଣ ସାଜିଥିଲା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ବିଜେପି ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ଏହି ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଏବଂ ଜାଲ୍ ଭୋଟରଙ୍କୁ ହଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଟିଏମସି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟର, ବିଶେଷ କରି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମତାଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।