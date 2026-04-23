ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବର୍ଗ! ମାତ୍ର ୧୫୦ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଦାମୀ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ; ଏଠୁ ନେଇ ବିକିଲେ ମିଳିବ ପ୍ରବଳ ଲାଭ!
ଶସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ବଜାର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଶାଢ଼ି କେଉଁଠାରେ ମିଳେ, ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଜାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ।
ରେଶମ୍, କପା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଶାଢ଼ି ଏଠାରେ ୧୫୦ ରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଯଦି ଆପଣ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଭଲ ଶାଢ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି , ତେବେ ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ।
ଆଜି, ଆମେ ଏହି ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିର ଏକ ତାଲିକା ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ , ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏପରି ଏକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇବେ ଯାହା ଶବ୍ଦ ବାହାରେ।
ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ ଦିଲ୍ଲୀ – ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ବଜାର । ଦିଲ୍ଲୀର ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପୋଷାକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବନାରସୀ, ରେଶମ, କପା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜାଇନର ଶାଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଦାମ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୫୦୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
ବନ୍ଦ: ରବିବାର
ଖୋଲା ରହିବା ସମୟ : ସକାଳ ୧୦:୦୦ ରୁ ରାତି ୮:୦୦ – ରାତି ୯:୦୦
କିପରି ପହଞ୍ଚିବେ: ନିକଟତମ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ।
ବୁରା ବଜାର କୋଲକାତା : ଏଠାରେ ଶହ ଶହ ଦୋକାନରେ କପା, ରେଶମ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ସିନ୍ଥେଟିକ୍, ବନ୍ଧନୀ, ପାର୍ଟି-ୱେୟାର ଏବଂ ବିବାହ ଶାଢ଼ି ହୋଲସେଲ ହାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ୧୫୦ ରୁ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦୈନିକ ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବଜାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନ।
ବନ୍ଦ: ରବିବାର
ଖୋଲା ରହିବା ସମୟ: ପ୍ରାୟ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ରାତି ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
କିପରି ପହଞ୍ଚିବେ: ନିକଟତମ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରୋଡ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ।
ମଙ୍ଗଳଦାସ ମାର୍କେଟ୍ ମୁମ୍ବାଇ : ଗୋଟିଏ ଲେନ୍ରେ ୨୦ ରୁ ୩୦ ପ୍ରକାରର ଜର୍ଜେଟ୍, ସିଲ୍କ, କପା, ବନାରସୀ, ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍, ଅଫିସ୍ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ବିବାହ ଶାଢ଼ି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ବଜାରରେ ଦୋକାନୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ଷ୍ଟକ୍ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଗ୍ରାହକମାନେ କେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ।
ବନ୍ଦ: ରବିବାର
ଖୋଲା ରହିବା ସମୟ: ସକାଳ ୧୦:୦୦ କିମ୍ବା ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧:୦୦