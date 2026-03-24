ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ବିବାହ କେବେ? ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦେଲେ ଏଭଳି ଜବାବ, ବୁମରାହଙ୍କୁ ନେଇ କହିଦେଲେ ବଡ଼ କଥା

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । TV9 ନେଟୱାର୍କର ‘ହ୍ୱାଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଙ୍କସ୍ ଟୁଡେ ସମିଟ୍ -2026’ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ତାରକା ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।

ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ସମ୍ପ୍ରତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦଳ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ 8ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 8ଟି ଇନିଂସରେ 9ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ କ’ଣ କହିଥିଲେ?

ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ହସିହସି କହିଥିଲେ ଯେ,, ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି: “ଯଦି ଆପଣ ମୋ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ।” ଏହା ସହ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମଜା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ବିବାହ ପରେ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ।

ଅର୍ଶଦୀପ କାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟ କରନ୍ତି?

ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଆଗକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ, ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି । “ପ୍ରେମିକା” କିମ୍ବା “ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର” ଭଳି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପରେ, ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କେବଳ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ବର/ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି।

ବୁମରାହଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିଲେ ଅର୍ଶଦୀପ

ଏହା ସହିତ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହଙ୍କ ସଫଳତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଶଦୀପ ମତ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ବୁମରାହ କେବଳ ଗଡ୍‌ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ମୂଳ କାରଣ। ବୁମରାହଙ୍କ ଅଲଗା ଆକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।

ଟି-୨୦ର ଧାକଡ଼ ବୋଲର ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଶଦୀପ

ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ନାମ ହେଉଛି ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପରେ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ୮୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୨୭ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରମୁଖ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କର ୧୦୦ତମ ଶିକାର ହାସଲ କରିବାରୁ ମାତ୍ର ତିନିଟି ୱିକେଟ୍ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି; ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଗ୍‌ରେ ୮୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୯୭ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

 

