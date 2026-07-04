ମସୁଦ ଅଜହରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଫିଜ ସୟିଦଙ୍କ ନିକଟତର ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ… ପାକିସ୍ତାନରେ ବସିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ଭାରତ, ଜାରି କଲା ୨୩ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ତାଲିକା
ଲସ୍କର-ଇ-ତୟବା (LeT) ଏବଂ ଜୈଶ-ଇ-ମହମ୍ମଦ (JeM) ସହ ଜଡ଼ିତ ୨୩ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦୀ ସରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଲାହୋରରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ପିଓକେରେ ରହୁଛନ୍ତି।
ଭାରତ ସରକାର ୨୩ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ UAPA ର ଚତୁର୍ଥ ଅନୁସୂଚୀରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କରି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପରିସରକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଲସ୍କର-ଇ-ତୟବା (LeT) ଏବଂ ଜୈଶ-ଇ-ମହମ୍ମଦ (JeM) ସହିତ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତି, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଅନୁପ୍ରବେଶ, ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ (ଫଣ୍ଡିଂ), ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଉଛି ମସୁଦ ଇଲିଆସ କାଶ୍ମୀରୀର, ଯିଏ ଜୈଶ-ଇ-ମହମ୍ମଦ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହାର କାମ ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପରିଚାଳନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ମହମ୍ମଦ ମୁସାଦ୍ଦିକ। ଏହା ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱର୍କକୁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସପୋର୍ଟ, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ପିଓକେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ସକ୍ରିୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ
ଜୈଶ-ଇ-ମହମ୍ମଦ (JeM) ର ଲଞ୍ଚିଂ କମାଣ୍ଡର ମୁଫ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଅସଗର ଖାନ ଉର୍ଫ ଅବୁ ସାଦ, ହାଫିଜ ଅବ୍ଦୁଲ ଶକୁର ଉର୍ଫ କ୍ୱାରୀ ଜର୍ରାର ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପ ସଞ୍ଚାଳକ ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲା ଜେହାଦୀ ପିଓକେରେ ରହି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ଅନୁପ୍ରବେଶ, ଟ୍ରେନିଂ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣ ଏବଂ ୨୦୧six ନାଗରୋଟା ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଲସ୍କର-ଇ-ତୟବା (LeT) ର ଲଞ୍ଚିଂ କମାଣ୍ଡର ଫିରଦୌସ ଅହମ୍ମଦ ଭଟ୍ଟ ବିଦେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଗୁଲାମ ଫରିଦ, ହାରୁନ ରସିଦ ଗନଇ ଏବଂ ଆବିଦ କୟ୍ୟୁମ ଲୋନ ଭଳି ଅପରେଟିଭ୍ମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସପୋର୍ଟ ଓ ଫଣ୍ଡିଂ ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ବିଲାଲ ଅହମ୍ମଦ ମୀର ଓଭରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସ (OGWs) ନେଟୱର୍କ ଚଲାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ନଜୀର ଅହମ୍ମଦ ଗୁଜ୍ଜର ଉର୍ଫ ମୁନାଜିଲ ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ଭାରତକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପଠାଉଛି।
ଲାହୋର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଆତଙ୍କବାଦୀ
ଲାହୋରରେ ରହୁଥିବା ଲସ୍କରର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅବ୍ଦୁଲ ରଉଫ ଉର୍ଫ ହାଫିଜ ଅବ୍ଦୁଲ ରଉଫ, ହାଫିଜ ଖାଲିଦ ୱଲିଦ, ମୌଲାନା ଇମଦାଦ ଉଲ୍ଲା ମକ୍କି ଏବଂ ମୌଲାନା ସଫୁଲ୍ଲା ଖାଲିଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଫଣ୍ଡିଂ, କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ପ୍ରଚାର, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ବୈଚାରିକ ସମର୍ଥନ ଦେବାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଓଭୈସ ଫାରୁକ, ମହମ୍ମଦ ୟାକୁବ ଉର୍ଫ ଅବୁ ସୁମାମା, ମହମ୍ମଦ ଆସିଫ ଓ ମୁହମ୍ମଦ ସଇଦ ଭଳି ଅପରେଟିଭ୍ମାନେ ଆତଙ୍କୀ ଟ୍ରେନିଂ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଲାହୋରର ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡର କ୍ୱାରୀ ୟାକୁବ ଶେଖ ଓ ରାଣା ଇଫ୍ତିଖାର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବହାବଲପୁରରେ ରହୁଥିବା ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ ଅଜହର ହେଉଛି ମସୁଦ ଅଜହରର ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ। ସେହିପରି ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମହମ୍ମଦ ସହୀଦ ଫୈସଲ ଉର୍ଫ ଉସ୍ତାଦ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ନକଲି ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭଳି କାମ ପରିଚାଳନା କରୁଛି।