ଭାରତ ବନ୍ଦ କରିବ ଯୁଦ୍ଧ! ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଜ ଔକାତ୍ ଦେଖାଇଲା ଇସ୍ରାଏଲ୍, ଖୁଲମ୍ ଖୁଲା କହିଲା-“ଭାରତ ସବୁଠୁ ଭଲ…”

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ବିବାଦରେ ‘ବଡ଼ ସଟ୍’ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ବ୍ୟାକ ଟୁ ବ୍ୟାକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗୁଛି । ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଇରାନରୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଇରାନ କହିଥିଲା ​​ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ନିଜସ୍ୱ ଥିଲା, ଏବଂ ଏଥିରେ ଇରାନର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ‘ଶାନ୍ତିଦୂତ’ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି କହିଛି ।

ଇସ୍ରାଏଲର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଶେଷ ଦୂତ ଫ୍ଲୁର ହସନ ନାହୁମ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷାତ୍କାରରେ ପାକିସ୍ତାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସଂକୋଚ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ନିଜକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗିକ କରିବାକୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଫଳତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି।

‘ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା’

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଭାରତକୁ ଏକ ଭଲ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭାବେ ଦେଖୁଥିବା କଥା କହିଛି। ଭାରତ ସମସ୍ତ ଦେଶ ସହିତ ସମତୁଳିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ ଭାରତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବ।

ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା

ଏହାପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ, ଏହି ପ୍ରୟାସ ସେମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ସୋମବାର ଦିନ, ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଇସମାଇଲ ବାଘାଇ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ଏବଂ ଇରାନ ଏଥିରେ ସାମିଲ ନୁହେଁ।

ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏହି ବୟାନ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଝଟକା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମର୍ଥନ ମିଳୁନାହିଁ। ତାହା ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ।

 

 

More Stories

1 of 29,397