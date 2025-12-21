T20 ବିଶ୍ଵକପକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, ଭାରତ ପାଖରେ ଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ରଚିପାରିବ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଦଳ କରିନାହାଁନ୍ତି
T20 World Cup: ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସ୍କ୍ଵାଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦଳରେ ଯୁବ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଟାଇଟଲ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।
ଟାଇଟଲ ଜିତିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ: ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, T20 ବିଶ୍ୱକପର ଆୟୋଜକ ଦେଶ କେବେବି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିନାହିଁ। ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ସେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆୟୋଜକ ଭାବରେ ଏହା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ହେବ। ଏହା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଧୁଳି ଚଟେଇବାକୁ ପଡିବ।
T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏବଂ ଏହାର ଆୟୋଜକ
|
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ
|ଆୟୋଜକ ଦେଶ
|ବର୍ଷ
|
ଭାରତ
|ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
|୨୦୦୭ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍
|
ପାକିସ୍ତାନ
|
ଇଂଲଣ୍ଡ
|
୨୦୦୯ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍
|
ଇଂଲଣ୍ଡ
|ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍
|୨୦୧୦ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍
|
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|୨୦୧୨ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍
|
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|ବାଂଲାଦେଶ
|
୨୦୧୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍
|
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍
|ଭାରତ
|ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୧୬
|ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
|ୟୁଏଇ ଏବଂ ଓମାନ
|
୨୦୨୧ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍
|
ଇଂଲଣ୍ଡ
|ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
|T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2022
|ଭାରତ
|ୟୁଏଇ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍
|
୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍
|
?
|ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍
ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ: ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ A ରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏବଂ ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ, ଆମେରିକା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ ନାମିବିଆ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେବୃଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ଏହା ପରେ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ନାମିବିଆ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହା ପରେ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହାର ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବୃଆରୀ ୧8 ତାରିଖରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ।
ଦୁଇଥର ଜିତିଛି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍: ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଥର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ୨୦୦୭ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଜିତିଥିଲା।