ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ସିରିଜ ଖେଳିବ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ, BCCI କରିବ 30 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପୁଣିଥରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏନେଇ BCCI ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ପଟେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଓନ୍‌ଡେ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଟି20 ଫର୍ମାଟରେ ଭାଗ ନେବ । ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଗତ ସଂସ୍କରଣରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା।

ବିସିସିଆଇ 30 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବ

ଯଦି କ୍ରିକବଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ବିସିସିଆଇ 30 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଚୟନ କରିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ବାକି ୧୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଖେଳିବେ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ସିରିଜ ଖେଳିଛି।

୨୦୨୧ ମସିହାରେ, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଡବ୍ଲୁଟିସି ଫାଇନାଲ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏକ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି୨୦ ସିରିଜ ଖେଳିଥିଲା। ଭାରତରେ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦଳ ଚୟନ କରିବାରେ ବିସିସିଆଇ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।

ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବାର ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ୨୦୨୬ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାପାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଟି୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜାପାନ ଯାତ୍ରା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଚୀନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୦୨୨ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ସେହି ବିଜୟୀ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

