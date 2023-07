ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଶନିବାର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତକୁ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୪୯.୩ ଓଭରରେ ଭାରତ ୨୨୫ ରନ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଫଳାଫଳ ଦୁଇ ଦଳଗୁଡିକ ୧-୧ ବିଜୟ ସହିତ ଟ୍ରଫିକୁ ବାଣ୍ଟି ନେଇଥିଲେ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ହରମାନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଆଉଟ୍ ପରେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଜାହିର କରିଥିଲେ । ୩୪ ତମ ଓଭରର ଚତୁର୍ଥ ବଲରେ ଫାହିମା ଖାଟୁନଙ୍କ ହାତରେ ହରମାନପ୍ରୀତ ନହିଦା ଅଖତରଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ଦେଇ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏହି ସମୟରେ ହରମନପ୍ରୀତ ଷ୍ଟମ୍‌କୁ ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ ବାଡେଇବା ସହିତ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାତ ଦେଖାଇ କିଛି କହିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମିଡିଲ ଫିଙ୍ଗର ଦେଖାଇଥିଲେ । ସ୍ୱିପ୍ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ହରମାନପ୍ରୀତ ଚଷ୍ଟୋ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ସ୍ଲିପରେ ଏକ କ୍ୟାଚ୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଉଟ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ହରମନପ୍ରିତ କହୁଥିଲେ । ଏହି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ୧୯ ବଲରେ ୧୦ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ ବାକି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଏକ ସହଜ ବିଜୟ ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲା ।

Rude behaviour from Indian Cricket Women's captain Harmanpreet Kaur. Pathetic to see hitting the stumps with the bat and gesturing with the umpires pic.twitter.com/lUJulaSh5g

— Abhishek Pandey (@abhishekp100) July 22, 2023