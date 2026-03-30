Census 2027: ଘର ସିମେଣ୍ଟଠୁ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ, ବିଦ୍ୟୁତ, ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ… ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ପଚରାଯିବ ଏହି 33 ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ?
Census 2027 FAQs: ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନଗଣନା କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ସାଧାରଣ ଗଣନା ନୁହେଁ; ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 16 ତମ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚରାଯିବାକୁ ଥିବା 33 ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଜନଗଣନା ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଐତିହାସିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଏହି ଜନଗଣନାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡିତ।
ଲିଭ-ଇନ୍ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ‘ବିବାହିତ’ ର ମାନ୍ୟତା
ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ଦମ୍ପତି ଲିଭ-ଇନ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନକୁ ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସହଭାଗୀତା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନଗଣନା ସମୟରେ ‘ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି’ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯିବ।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଜନଗଣନା ଭଳି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ସର୍ଭେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲିଭ-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପୂରଣ କରିପାରିବେ
ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଗଣନାକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଏବଂ ଜନଗଣନା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସାମିଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଏଥର, ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ‘ସ୍ୱ-ଗଣନା’ ସୁବିଧା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ।
ଏହି ସୁବିଧା ଜନଗଣନାର ଉଭୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେପରିକି ‘ହାଉସଲିଷ୍ଟିଂ’ ଏବଂ ‘ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା’ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଗୋପନୀୟତା ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ସମୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ସରକାରୀ ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜର ‘ଡିଜିଟାଲ୍ କୁଣ୍ଡଳୀ’ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ।