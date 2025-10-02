ଅନ୍ତ ହେଲା ୫ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା; ଚୀନ୍‌ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ବାର ଖୋଲିଲା ଭାରତ, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିମାନ ସେବା

ସୁଧୁରୁଛି ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ । ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଚୀନ୍‌ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ବାର ଖୋଲିଲା ଭାରତ, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିମାନ ସେବା ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ଆଲୋଚନା ପରେ, ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି।

ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା 2025 ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶୀତ ଋତୁ ସମୟ ସୂଚୀକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତଥାପି, ଉଡ଼ାଣ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଭୟ ଦେଶର ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ବାଣିଜ୍ୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।

ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବ ନାହିଁ ବରଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ଏବଂ ସୀମା ବିବାଦ ପରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାରେ ଏହି ବିମାନ ସଂଯୋଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ।

