ଚୀନ୍ ଠାରୁ କେଉଁ ତେଲ କିଣେ ଭାରତ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ହୁଏ ଆମଦାନି

India China Oil Trade: ଭାରତ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଚୀନ୍ ଠାରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ସହିତ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ରୁଷରୁ ଏହାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଭାରତ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଚୀନ୍ ଠାରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …

ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଚୀନ୍ ନିଜେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀକାରୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଭାରତ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ।

ଭାରତ ଏହାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଚାହିଦା ଚୀନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ପୂରଣ କରେ। ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଭଳି ଇନ୍ଧନ କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଚୀନ୍ ଭାରତର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସିଧାସଳଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ।

ଚୀନରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆମଦାନୀ: ଭାରତ ଚୀନ୍‌ରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତେଲ ହେଉଛି ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ। ଏହା ରୋଷେଇ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।

୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ଭାରତ ଚୀନ୍‌ରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫୦,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସୋୟାବିନ୍ ତେଲର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୟ କରିଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାରିକ ଲାଭ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଚୀନ୍‌ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ତେଲ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ କମ୍ ପରିବହନ ସମୟର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏପରି ଆମଦାନୀ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଅପେକ୍ଷା ବଜାର ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଚାଳିତ ହୁଏ।

ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ଆମଦାନୀ: ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ଚୀନ୍ ରୁ କିଛି ପରିଷ୍କୃତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍-ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ଆମଦାନୀ କରେ। ଏଥିରେ ଲୁବ୍ରିକେଣ୍ଟ, ବେସ୍ ତେଲ ଏବଂ ବିଟୁମିନ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତେଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପରି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଇନ୍ଧନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଏହି ଆମଦାନୀ ମୂଲ୍ୟରେ କମ୍। ବାଣିଜ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ $୫୫ ରୁ $୬୦ ନିୟୁତ ମୂଲ୍ୟର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଚୀନ୍ ରୁ ଆମଦାନୀ କରେ।

ଭାରତ ତେଲ ପାଇଁ ଚୀନ ଉପରେ କାହିଁକି ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ: ଏହାର ଅନେକ ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଅଛି। ଚୀନ୍ ନିଜେ ଆମଦାନୀ-ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ତେଣୁ ଏକ ସ୍ଥିର ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ପାଦକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ।

