କେଉଁ ଦେଶ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର-1, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେତେ ?
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ, ତେବେ ଉତ୍ପାଦନରେ କିଏ ପ୍ରଥମ ..
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଉଭୟ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଏବଂ ବୃହତ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ। ବିଶ୍ୱ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି ୨୦୨୪-୨୫ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ୧୧.୮୩ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି କରିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିର ପ୍ରାୟ ୩୦.୩ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ। ଚାଉଳ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ।
ଏହା ଏହାକୁ ସର୍ବାଧିକ ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ୩୯.୧୦ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତଥାପି, ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ, ଯେତେବେଳେ ଚୀନ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଉତ୍ପାଦକ।
ଭାରତର ଅଂଶ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ସଂଖ୍ୟା: ବିଶ୍ୱ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିର ପ୍ରାୟ 30.3 ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ, ଭାରତ ପ୍ରାୟ ୨୨,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା। ଭାରତରେ ବାସୁମତୀ ଏବଂ ଅଣ-ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ, ଯାହାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚାହିଦା ଅଧିକ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ: ଭାରତ ପରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଯାହା ୬.୩୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି କରେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ଚାଉଳର ପ୍ରାୟ ୧୬.୩% । ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଭିଏତନାମ ଅଛି, ଯାହା ୫.୭୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି କରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ୧୪.୨%।
ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ: ତିନୋଟି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ KRBL ଲିମିଟେଡ୍, ସପ୍ଲଟେକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଏବଂ DD ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ୍, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି କରନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱରେ ଚାଉଳର ଚାହିଦା କାହିଁକି: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାରେ ଭାରତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ଭାରତରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ କିସମଗୁଡ଼ିକ…
ଭାରତ ଉଚ୍ଚମାନର ବାସୁମତୀ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚାଉଳ ଚାଷ ଏବଂ ରପ୍ତାନି କରେ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସୋନି ମାସୁରୀ, କୋଲାମ, ସାରନା, ଜୀର୍କସାଲା ଏବଂ ଶାବୋ ଭଳି ପ୍ରକାରର ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରେ।
ବାସୁମତୀ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ କିସମ ବହୁତ କମ୍ ଦେଶରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ମୌଳିକତା ଭାରତ-ହିମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ମାଟିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଉଚ୍ଚ ଚାହିଦା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଚୀନ୍ କାହିଁକି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ପାଦକ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଛୋଟ ରପ୍ତାନିକାରୀ: ଯଦିଓ ଭାରତ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିରେ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ଚୀନ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକାରୀ। ତଥାପି, ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଅଂଶ ମାତ୍ର ୨%, କାରଣ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାହକ।
ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହେ, ଏବଂ ଚାଉଳ ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ଚୀନ୍ ର ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଘରୋଇ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ କେବେବି ଚାଉଳର ଅଭାବ ନହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ବିଦେଶକୁ ଶସ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ରପ୍ତାନିକୁ କମ୍ ରଖିବା ଏହାର ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ।