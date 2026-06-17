ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୧୭୧ ରନ୍ରେ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ (Men in Blue) ୧୭୧ ରନ୍ର ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦିନିକିଆ (ODI) ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳର ୧୭୧ ରନ୍ର ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦୁଇ ଦଳ ପରସ୍ପରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଘରୋଇ ଦଳ (ଭାରତ) ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪୦୨ ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳକୁ ମାତ୍ର ୨୩୨ ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରଖି ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୧୭୧ ରନ୍ରେ ଜିତିବା ସହ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଓପନର୍ ଯଶସ୍ବୀ ଜୈସୱାଲ ୪ ରନ୍ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୪୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୱିକେଟ୍ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିବା ପରେ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଇଶାନ କିଷାନଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗିଲ୍ ୧୧୦ଟି ବଲ୍ରୁ ୧୫୪ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ କିଷାନ ମାତ୍ର ୭୯ଟି ବଲ୍ରୁ ୧୨୫ ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪୦୨ ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନାଙ୍ଗେୟାଲିଆ ଖରୋଟେ ସର୍ବାଧିକ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ରସିଦ ଖାନ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏ.ଏମ୍. ଗଜନଫର ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସଲିମଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୪୦୩ ରନ୍ର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରହମତୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜ ୪୧ ରନ୍ ଏବଂ ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦ୍ରାନ ୨୧ ରନ୍ କରି ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେଦିକୁଲ୍ଲା ଅଟଲ୍ ଏବଂ ରହମତ ଶାହା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯଥାକ୍ରମେ ୪୨ ଏବଂ ୭୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
ତେବେ ଉପର କ୍ରମର (top order) ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ସତ୍ତ୍ୱେ, ମଧ୍ୟମ କ୍ରମର (middle order) ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବେଶୀ ସମୟ କ୍ରିଜ୍ରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୨୩୨ ରନ୍ରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ୧୭୧ ରନ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍କୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବୋଲିଂରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍ ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଦଳ (Men in Blue) ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ବିଜୟ ସହ ଫର୍ମ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ସିରିଜ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆ ଜିତିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବେ ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଗସ୍ତ କରିବ।